Publicado 13/04/2024 00:00

Todos os dias temos uma nova oportunidade para viver melhor. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam, procurar culpados e usar como desculpas as injustiças. Possuímos um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Precisamos ser parte ativa na reabilitação e apoio das feridas da sociedade.



Temos à nossa frente a oportunidade de expressar o nosso ser irmãos, que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. É preciso apenas o desejo gratuito, puro e simples de ser povo, de ser constantes e incansáveis no compromisso de incluir, integrar, levantar quem está caído.



Para isso, devemos manter o nosso olhar fixo no Redentor e com fé abraçar a esperança do Reino de Deus que o próprio Jesus nos traz. Um Reino de justiça e paz que se manifesta através de obras de caridade, que, por sua vez, aumentam a esperança e fortalecem a fé.



Na tradição cristã, fé, esperança e caridade são muito mais do que sentimentos ou atitudes, são virtudes infundidas em nós pela graça do Espírito Santo. Essas virtudes nos incentivam a assumir um espírito criativo e acolhedor. E é quando temos consciência do nosso ser social que acolhemos os mais fragilizados e marginalizados.



Desta forma, podemos curar profundamente as estruturas injustas e as práticas destrutivas que nos separam uns dos outros, ameaçando a família humana. Cada pessoa que está em vulnerabilidade social merece a nossa atenção. Alimentemos o que é bom e nos coloquemos sempre a serviço do bem comum.

Padre Omar