Publicado 09/03/2024 00:00

Através do diálogo com Deus toda alegria se torna um motivo de louvor, cada provação é ocasião para um pedido de ajuda. A oração é sempre viva na existência, até quando os lábios não falam. O conhecimento de Cristo nos faz confiar que, onde os nossos olhos não podem ver, não há o nada, mas há alguém que nos espera, há uma graça infinita. E assim, a oração cristã infunde no coração humano uma esperança invencível: qualquer que seja a experiência que toque o nosso caminho, o amor de Deus pode transformá-la

em bem.



Não há outro dia maravilhoso a não ser o hoje em que vivemos. As pessoas que vivem sempre a pensar no futuro esperando dias melhores, e não o hoje como vem, são pessoas que não sabem assumir o concreto da realidade. É a oração que transforma este hoje em graça, ou melhor, que nos transforma: apazigua a raiva, sustenta o amor, multiplica a alegria, infunde a força de perdoar.



Às vezes, nos parece que já não somos nós que vivemos, mas que a graça vive e age em nós através da oração. E quando nos vem um pensamento de raiva, de descontentamento, o Senhor está ali, é só rezar que Ele nos dá a palavra certa, o conselho para ir em frente sem aquele sabor amargo do negativo. Porque a oração é sempre positiva.



Cada dia que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem para que os problemas a enfrentar já não sejam obstáculos à nossa felicidade, mas apelos de Deus, ocasiões para o nosso encontro com Ele. E quando alguém é acompanhado pelo Senhor, sente-se mais corajoso, mais livre e inclusive mais feliz.



Portanto, rezemos sempre por tudo e por todos, até pelos inimigos, como a Escritura muitas vezes nos convida a fazer. Rezemos especialmente pelos infelizes, por aqueles que choram na solidão e perdem a esperança de que ainda haja um amor que pulse por eles. Rezemos em cada momento, em cada situação, pois o Senhor está próximo de nós. E quando uma oração está em sintonia com o coração de Jesus, obtém milagres.

Padre Omar