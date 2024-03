Padre2mar - ARTE O DIA

Publicado 02/03/2024 00:00

A Quaresma é uma viagem de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou indiferentes, deixamos o nosso compromisso com Deus para depois. E assim, dia após dia, nos distanciamos. Sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas, agora, é tempo de regressar a Deus.



A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos a percorrer, para encontrar o caminho que nos leva de volta à casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende. A Quaresma não é compor tarefas espirituais; é discernir para onde está orientado o nosso coração.



A viagem da Quaresma é um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas como foi difícil deixar o Egito! Mais difícil do que deixar a terra foi tirar o Egito do coração do povo de Deus. Ao longo do caminho, nos seus lamentos, sempre se sentiam tentados a voltar, presos às memórias do passado.



O mesmo se passa com a gente: a viagem de regresso a Deus é dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões.



Esta nossa viagem de regresso a Deus só é possível porque houve a sua vinda até junto de nós. Antes de irmos até Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encontro. O Pai que nos chama a voltar é aquele que sai de casa e vem nos procurar; o Senhor que nos cura é aquele que se deixou ferir na cruz.



Neste caminho, para não perdermos o rumo, nos coloquemos diante da cruz de Jesus, contemplemos cada dia as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. E, contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o dedo contra nós, mas nos abre os braços.

Padre Omar