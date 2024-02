Publicado 17/02/2024 00:00

Começamos o grande tempo da Quaresma com a Quarta-Feira de Cinzas, tempo de penitência e de renovação interior em que nos preparamos para a Páscoa. No Brasil, há 60 anos, vivemos neste período a Campanha da Fraternidade, uma iniciativa concreta para realizarmos ações que testemunhem um profundo arrependimento e uma verdadeira conversão.



Neste ano, o tema proposto foi inspirado na Encíclica Fratelli Tutti, na qual o Papa Francisco anunciou ao mundo uma proposta firme de responsabilidade coletiva que pudesse levar a fraternidade e a amizade social, diante dos males que ameaçam a paz.



Se a Quaresma é um tempo propício para refletirmos com mais intensidade sobre todas as formas de pecado, precisamos, antes de tudo, reconhecer que não estamos sozinhos nesta caminhada. Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa Casa Comum, sem jamais perdermos de vista o Céu, onde o Pai nos acolherá como seus filhos e filhas.



Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, há a necessidade de alargarmos os nossos círculos para chegarmos àqueles que não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todos, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço.



Desejo que todos colham bons frutos nesse caminho quaresmal e que a Campanha da Fraternidade auxilie cada um no seu processo de conversão, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência.

Padre Omar