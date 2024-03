Publicado 16/03/2024 00:00

A vida espiritual do cristão não é linear, pacífica, sem desafios; pelo contrário, a caminhada cristã exige um combate constante para conservar a fé. Não é por acaso que a primeira unção que cada cristão recebe no sacramento do Batismo é o óleo, que anuncia simbolicamente que a vida é uma luta.



Na antiguidade, os lutadores eram ungidos antes das competições, para tonificar os músculos e para tornar o corpo esquivo às garras do adversário. A unção dos catecúmenos torna imediatamente claro que o cristão não é poupado da luta, pois a vida é uma sucessão de provações e tentações.



Existe uma frase antiga que diz assim: "Tira as tentações e ninguém se salvará". Os santos não são homens aos quais foi poupada a tentação, mas pessoas bem conscientes de que as seduções do mal aparecem repetidamente na vida para serem rejeitadas.



Há muitas pessoas que são egocêntricas, que pensam que estão "bem" e não têm nada para corrigir. Mas isso é falta de conhecimento do que acontece no coração. Todos nós somos pecadores e fazer constantemente um exame de consciência é muito importante. Caso contrário, corremos o risco de viver nas trevas e não conseguirmos distinguir o bem do mal.



Todos nós devemos pedir a Deus a graça de nos reconhecermos pecadores, necessitados de conversão, guardando no coração a confiança de que nenhum pecado é demasiado grande para a misericórdia infinita de Deus.



Não podemos nos esquecer que, nos piores momentos, nos momentos em que escorregamos nos pecados, Jesus está ao nosso lado para nos ajudar a levantar. Isso nos dá consolação. Não podemos perder esta certeza: Jesus está ao nosso lado para nos proteger. Jesus nunca se esquece de perdoar, somos nós, muitas vezes, que perdemos a capacidade de pedir perdão.

Padre Omar