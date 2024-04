Publicado 20/04/2024 00:00

Amanhã a Igreja no mundo inteiro reza pelas vocações, para que todos possam atender ao apelo de Cristo seguindo com coragem a sua missão. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações nos convida a considerar o precioso dom do chamado que o Senhor dirige a cada um de nós. A escuta do chamado divino, longe de ser um dever imposto, é o modo mais seguro que temos de alimentar o nosso desejo de felicidade.



A nossa vida se torna plena quando descobrimos quem somos, as qualidades que temos e o campo onde é possível pô-las em prática. Também quando descobrimos que estrada podemos percorrer para nos tornarmos sinal e instrumento de amor nos contextos onde vivemos.



É através da diversidade dos carismas e das vocações que conseguimos compreender plenamente a nossa identidade de cristãos. Como povo de Deus em caminho pelas estradas do mundo, cada um de nós se descobre membro de uma grande família: filho do Pai e irmão dos seus semelhantes. Não somos ilhas fechadas em si mesmas, mas partes do todo.



Somos todos peregrinos, estamos a caminho na descoberta do amor de Deus e, ao mesmo tempo, na descoberta de nós mesmos, através de uma viagem interior, sempre estimulados pela multiplicidade das relações.



Assim, o nosso caminho sobre esta terra nunca se reduz a um esforço sem objetivo nem a um vaguear sem meta. Pelo contrário, cada dia, respondendo ao nosso chamado, procuramos realizar os passos possíveis rumo a um mundo novo, onde se viva em paz, na justiça e no amor.

Padre Omar