Publicado 27/04/2024 00:00

Hoje, eu quero te convidar a refletir sobre a oração que podemos fazer a partir de um trecho da Bíblia. As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecerem presas no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. Não uma leitura qualquer, como fazemos com os livros, mas a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo com Deus.



Existe uma experiência que acontece com todos aqueles que creem: uma passagem da Escritura, ouvida muitas vezes, de repente um dia fala diretamente comigo e ilumina uma situação que estou vivendo.



Todos os dias Deus passa e lança uma semente no terreno da nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida ou terra fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, da nossa oração, do coração aberto com que nos aproximamos das Escrituras para que elas possam se tornar para nós a Palavra viva de Deus.



Através da oração se realiza uma nova encarnação do Verbo. E nós somos os "tabernáculos" onde as palavras de Deus querem ser recebidas e guardadas, para poder visitar o mundo. Por esta razão, devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar.



Portanto, lemos as Escrituras para que elas "nos leiam". E é uma graça ser capaz de se reconhecer em um personagem ou situação. A Bíblia não é escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim e para você.



A Palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com um coração aberto, não deixa as situações como antes, sempre muda alguma coisa. E esta é a graça e a força da Palavra de Deus.

Padre Omar