Arte coluna Padre Omar 11 de maio 2024 - Paulo Esper

Arte coluna Padre Omar 11 de maio 2024Paulo Esper

Publicado 11/05/2024 00:00

Com muita tristeza estamos acompanhando as notícias da catástofre no Sul do país. É um momento de dor para milhares de pessoas que perderam tudo com as enchentes, e tantos outros que perderam familiares e amigos. Do Rio de Janeiro nos solidarizamos, rezamos, e fazemos o possível para acolher e ajudar.



O Cristo Redentor, grande símbolo do nosso país, essa semana vestiu a camisa do Rio Grande do Sul, chamando atenção do mundo para esse momento difícil. Também lançamos o site de doações, e todo o valor arrecadado será enviado para a Arquidiocese de Porto Alegre.



Nesses momentos extremos percebemos que não somos autossuficientes e que sozinhos não damos conta. Precisamos de Jesus em nossa vida. Confiamos a Ele os nossos medos e as nossas dores, pois só Ele é capaz de fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins.



O Senhor nos convida a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece perdido. O Senhor desperta, para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Na sua cruz fomos salvos, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor.



Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar.



Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam se sentir chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança.



Hoje, pedimos ao Senhor que abençoe o povo do Rio Grande do Sul! Dê saúde aos corpos e conforto aos corações. Deus cuida de nós!



Acesse institutoredemptor.com/sos e faça a sua doação!