Arte Coluna Padre Omar 30 Agosto 2025

Publicado 30/08/2025

Na próxima segunda-feira iniciaremos o mês de setembro e, com ele, um tempo especial de oração e compromisso com a criação. Este ano celebramos o décimo aniversário desta iniciativa, que nasceu junto com a publicação da Encíclica Laudato si’, na qual o Papa Francisco nos recorda a responsabilidade de cuidar da nossa Casa Comum. O tema escolhido para 2025 é: “Sementes de paz e esperança”.

Jesus usa com frequência a imagem da semente para falar do Reino de Deus e, na véspera da Paixão, aplica-a a si mesmo, como o grão de trigo que precisa morrer para dar fruto. A semente desaparece na terra, mas, ao se entregar, faz brotar vida nova — muitas vezes onde menos se espera.

Assim também nós, em Cristo, somos chamados a ser sementes. O Espírito de Deus pode transformar desertos áridos em jardins fecundos, se deixarmos que Ele fecunde nossos gestos de fé, justiça e cuidado. Este Tempo da Criação nos convida a rezar, mas também a agir com concretude, para que o mundo experimente o carinho de Deus através de nossas escolhas.

Ainda falta consciência de que a destruição da natureza não pesa igualmente sobre todos: são sempre os pobres, os excluídos e os marginalizados os que mais sofrem. Justiça ambiental não é um ideal distante, mas uma urgência do presente. Trata-se de uma questão de justiça social e também de fé: pois em Cristo, a criação encontra sua plenitude.

Em um mundo marcado pelas mudanças climáticas, pelo desmatamento e pela poluição, cuidar da obra de Deus não é uma opção, mas parte essencial da vocação cristã. Somos chamados a ser guardiões da criação, cultivando-a com responsabilidade, dedicação e ternura.

Se, unidos, semeamos gestos de cuidado e de justiça, então, como sementes lançadas à terra, veremos germinar frutos de paz e esperança.