Arte coluna Padre Omar 17 janeiro 2026

Publicado 17/01/2026

O final do ano costuma ser marcado pelos excessos. No desejo de concluir um ciclo, muitas vezes acabamos ultrapassando limites em diversos aspectos da vida: na alimentação, no consumo, nas emoções e até nas palavras. Com a chegada do novo ano, surgem os propósitos e as metas; buscamos uma vida mais serena, equilibrada e em paz. Nesse contexto, a virtude da temperança se apresenta como um caminho seguro para o verdadeiro equilíbrio de vida.



O Catecismo da Igreja Católica ensina que “a temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração”.



A temperança é, antes de tudo, a virtude da justa medida. A pessoa temperante não se deixa conduzir por impulsos ou euforias passageiras; age com sabedoria e ponderação, valores indispensáveis para a construção de relacionamentos sólidos e de uma vida verdadeiramente harmoniosa.



Em um mundo onde muitos se orgulham de “dizer tudo o que pensam”, a pessoa temperante faz o caminho inverso: pensa no que diz. Sabe pesar e dosar as palavras, consciente de que um momento de raiva pode comprometer amizades e relações duradouras. A palavra proferida não pode ser retirada. Por isso, a sabedoria do temperante se manifesta na capacidade de evitar a palavra imprudente, compreendendo

que, muitas vezes, a verdadeira paz começa com o silêncio oportuno e prudente.



Assim, o grande dom do temperante é o equilíbrio — uma qualidade tão preciosa quanto rara. Tudo, em nossa sociedade, parece nos empurrar para o excesso. A temperança, ao contrário, harmoniza-se com a pequenez, a discrição e a mansidão.



Somos chamados a reconhecer que a verdadeira felicidade não está nos exageros, mas na arte de viver com equilíbrio.