Arte coluna Fé no Rio_Padre Omar 31 janeiro 2026Arte Paulo Márcio

Mais artigos de Padre Omar
Padre Omar
Rezar faz parte da vida de fé. No entanto, existe uma interrogação em torno da oração, nascida de uma experiência comum a todos nós: rezamos com fé, apresentamos nossos pedidos a Deus e, ainda assim, muitas vezes temos a sensação de que nossas preces não são atendidas, pois aquilo que suplicamos não se realiza como esperávamos.
Quando o motivo da oração é nobre, como a intercessão pela cura de um doente ou pelo fim de uma guerra, a ausência de uma resposta visível torna-se desanimadora. Afinal, se Deus é Pai, por que não nos ouve?
O Catecismo da Igreja Católica nos ajuda a iluminar essa questão ao advertir para o risco de não vivermos uma experiência autêntica de fé e transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico. A oração não é uma varinha mágica; é um diálogo com o Senhor.
De fato, ao rezar, podemos cair na tentação de não sermos nós a servir a Deus, mas de pretender que Ele nos sirva. Surge, então, uma oração marcada pela exigência, que não admite outro projeto senão o dos nossos próprios desejos.
Jesus revela grande sabedoria ao ensinar o Pai-Nosso. Trata-se de uma oração feita de pedidos; contudo, os primeiros não dizem respeito às nossas vontades, mas à vontade de Deus. Pedimos que não seja realizado o nosso desejo, mas a sua vontade para o mundo.
O apóstolo Paulo nos recorda que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Rezamos a partir de nossas necessidades, carências e desejos, mas nem sempre somos capazes de discernir se aquilo que solicitamos é, de fato, o melhor. Por isso, a oração exige uma atitude fundamental: a humildade.
Aprendamos, assim, a paciência humilde de esperar a graça do Senhor, confiantes de que Ele escuta sempre — ainda que a sua resposta não corresponda imediatamente às nossas expectativas.