Arte coluna Padre Omar 14 fevereiro 2026 - Arte Paulo Márcio

Publicado 14/02/2026 00:00

O Carnaval marca um momento de suspensão da rotina: para muitos é tempo de descanso; para outros, de celebração e encontro. Independentemente da forma como cada um escolhe viver esse tempo, há algo que não pode faltar: o respeito ao próximo, o cuidado com o próprio coração e a responsabilidade com o ambiente em que vivemos.

Em meio à música e à euforia, o cristão é chamado a não se desconectar daquilo que lhe dá sentido. A oração é como o oxigênio da vida. Sem ela, nossa fé enfraquece; com ela, reencontramos direção, equilíbrio e paz. Rezar é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos sustenta e nos conduz.

Jesus nos deu o exemplo de uma oração continua, praticada com perseverança. Muitas vezes retirava-se para lugares silenciosos, onde dialogava com o Pai. No meio das multidões ou na solidão, a sua força nascia da oração. E Ele mesmo nos exortou a rezar sempre, sem desanimar. Mesmo quando tudo parece incerto, quando Deus parece distante ou silencioso, o cristão insiste.

Rezar é uma prática que se fortalece com constância. Não se trata apenas de palavras ditas na emoção de um momento, mas de uma decisão diária de manter vivo o diálogo com Deus. É disciplina do coração, é escolha de confiança.

A oração perseverante transforma o nosso olhar. Dá serenidade nas alegrias, sustenta-nos nas dificuldades e recorda-nos que nunca estamos sozinhos. Porque a verdadeira alegria — aquela que perdura depois que a música silencia — nasce de um coração que permanece em Deus.