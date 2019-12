“A Praça é Nossa” é um dos maiores sucessos do SBT, não por acaso os seus 32 anos de exibição e não raramente também a audiência regularmente alcançada.



Humor simplório, ao luxo de até extrapolar um pouquinho por causa do seu horário de exibição.



Um programa que nasceu como “Praça da Alegria”, na TV Paulista, em 1957. E tudo a partir do que o seu criador, Manuel de Nóbrega, viu de uma janela do hotel em uma viagem a Buenos Aires. As pessoas, na praça em frente, se dirigiam e conversavam com um homem simpático, que ali ia todos os dias ler o seu jornal.



Impossível, entre TV Paulista, TV Rio, Record, Globo, Band rapidinho e SBT, chegar ao número de artistas que passaram pela mesma praça e mesmo banco.



Só no SBT, em novembro passado, foi registrada a marca de 1.600 programas.



E se o Carlos Alberto e sua equipe permitem, apenas uma observação ao que agora é feito. Se tanto ele quanto seu convidado e o auditório reagem ao que é falado e é engraçado, por que os figurantes não? É um quadro que nunca combina. Parecem sempre fora de órbita.



Mas só isso. No mais, que venham outros 1.600.

Meio lá



O “Domingo Show”, da Sabrina Sato, terá boa parte gravada nos estúdios da GGP, do Gugu Liberato. Principalmente os formatos. Todas as instalações já foram colocadas à disposição da Floresta, produtora responsável.



Por outro lado



A série do Maurício Manfrini, “O Dono do Lar”, exibida no Multishow e que até aqui era gravada na GGP, agora passa a ser feita no Rio. Uma mudança determinada especialmente pela questão do custo. É onde mora a maioria do elenco.



Seul



Na Rede TV!, o programa “Edu Guedes e Você” mostra nesta sexta-feira a viagem da repórter Fabiana Teixeira a Seul. Além de visitar o Gwangjang Market - um de seus principais mercados, ela detalha curiosidades da culinária local. Conferiu ainda um evento de K-Pop, gênero musical sul-coreano que tem conquistado cada vez mais fãs por todo o mundo.



Fechando a roda



A CNN Brasil praticamente encerrou seu ciclo de contratações. A chance de ser anunciado outro grande nome até a inauguração do canal, prevista para março, é próxima de zero.



Preocupação de agora



A contratação da equipe assim como as escolhas e reformas das sedes em São Paulo, Rio e Brasília, são etapas que a direção da CNN Brasil já entende como encerradas. A preocupação agora é ajustar as linhas de trabalho que serão desenvolvidas.



Quase no ponto



Rachel Sheherazade, depois de duas cirurgias nos pés, no intervalo de 15 dias, segue em recuperação, mas ainda com algumas restrições. Não pode, por enquanto, dirigir e nem usar salto alto. Há a expectativa de ser liberada depois do Natal.



Férias da companhia



As gravações de “As Aventuras de Poliana”, no SBT, serão interrompidas no próximo dia 21 e retomadas em 20 de janeiro. Para muitos do seu elenco, no entanto, não existirá essa volta. Por exemplo: Larissa Manuela e Letícia Tomazella.



Por outro lado



Toda a equipe de autores que trabalha sob a supervisão de Iris Abravanel também entrará em recesso nesses próximos dias. O que se sabe é que, em relação à segunda fase, houve o cuidado de se adiantar os trabalhos.



Nada a ver



Têm circulado notícias, até com certa insistência, colocando Sandra Annenberg fora da Globo. Que insatisfeita, ela estaria de saída. Nenhuma verdade. Consultada, a jornalista informou que “não fui procurada por nenhuma emissora ou canal de notícias”.



Reencontro



Apresentado pela primeira vez por Mariana Weickert e Marcos Mion, o especial “Retrospectiva dos Famosos”, na Record, será exibido no próximo dia 25. “Foi interessante a experiência, porque este programa é um contraponto ao que faço no dia a dia”, diz Mariana, que desde agosto pode ser vista em reportagens do “Domingo Espetacular”. Os dois, Mariana e Mion, trabalharam juntos na antiga MTV.



Bate – Rebate



· Letícia Spiller também já aparece no radar da Globo...



· ... Afastada desde “O Sétimo Guardião”, é disputada por autores de duas próximas novelas.



· “A Fazenda”, que ontem terminou, deixou bem a desejar...



· ... De acordo com levantamento apresentado por Maurício Stycer no podcast do “Uol Vê TV”, foi a de menor audiência até agora...



· ... E, segundo Chico Barney, a pior de todas...



· ... No Twitter, no entanto, entre os realities shows, ficou em segundo lugar na classificação do ano...



· ... Só perdeu para o “BBB”, mas ganhou do “MasterChef”, “De Férias com o Ex” e outros tantos.



· A TV Cultura, nesta sexta, vai inaugurar o Núcleo de Acessibilidade, que vai levar o nome de “FLICTS”, em homenagem ao Ziraldo...



· ... O livro homônimo, de autoria dele, acaba de completar 50 anos.



· O “Fox Premium” estreia nesta sexta, às 22h30, a quarta temporada de “Me Chama de Bruna”...



· ... Serão 8 episódios, com Maria Bopp como protagonista.



· Carlos Cavalcante, repórter, conhecido desde do “Aqui Agora”, será homenageado na Câmera de Vereadores de São Paulo.



· ... Em Sessão Solene irá receber a Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo.



C´est fini



Como sempre acontece no dia do seu aniversário, Silvio Santos solicitou que não fossem marcadas gravações do seu programa. Passou o dia inteiro em casa. Ficou de gravar hoje, sexta. Também mandou reservar estúdio para sábado e domingo.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!