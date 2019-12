Nem uma, nem duas... Várias vezes aqui e em outros tantos lugares o problema nas legendas dos filmes, séries e derivados, que mesmo observando ligeira melhora ao que já foi, continua distante de chegar ao ideal. Faça você mesmo a experiência. Tente, ao mesmo tempo, acompanhar o som original ou a tradução colocada na legenda.



São enormes, várias vezes incompreensíveis, as diferenças entre o que é falado e o escrito. “La Casa de Papel”, por ser um enorme sucesso, pode servir como exemplo. Em determinados momentos, as alterações ao original ultrapassam todos os limites do tolerável.



Ou esse trabalho é feito de qualquer jeito ou quem o executa também se dá ao direito de trocar as expressões que bem entende e evitar outras, como palavrões com os quais não concorda. E ressalve-se aqui, sem que uma coisa nada tenha a ver com a outra, a qualidade da dublagem aqui no Brasil. É sempre justo repetir, uma das melhores do mundo.

Variar o cardápio



Nas TVs religiosas, em todos os casos, percebe-se, que a programação jornalística sempre deixa muito a desejar. Não há nenhuma atenção com o dever de bem informar. Ao contrário, é pregação o tempo todo.



Já tem um pouco



A Igreja Universal, já de algum tempo, tem aumentado o número de inserções de 30 segundos nos intervalos da programação da Record. Mas ainda sem diminuir o espaço das quase cinco horas nas madrugadas.



E ainda assim



Mesmo com tudo isso, inserções e programas nas madrugadas, a IURD ainda tem entradas de pastores em programas como “Balanço Geral” e “Cidade Alerta”. Interrupções que, na grande maioria dos casos, chegam a ser até bem antipáticas. E isso fora Gazeta, Rede TV!, CNT, 21 e companhia bela.



Mais cedo



Considerado um dos trabalhos mais corretos deste 2019, “Segunda Chamada” terá a exibição da sua nova temporada antecipada na Globo. Em vez do segundo semestre, como foi agora, a próxima irá ao ar em abril.



Ao vivo

O “Oscar”, neste próximo ano um pouco mais cedo, 9 de fevereiro, terá transmissão completa da Globo pela internet. Na TV, como sempre, só depois das 23h, no encerramento do “Fantástico”.



Acelerado



Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria seguem como técnicos do “The Voice Kids”, já em gravações e com estreia em 5 de janeiro, na Globo. Cada time terá 24 candidatos ao final da primeira fase. Participantes com idade entre 9 e 14 anos. Apresentação de André Marques.



Resistência



O “Conversa com Bial” não teve em 2019 um ano dos mais auspiciosos. É um programa que, mesmo recebendo convidados muitos bons, ainda não tem merecida repercussão. O Jô, que também lutava contra a questão do horário, sempre causava um pouquinho mais.



Ainda não



Voltar com as transmissões da série B do campeonato brasileiro é uma das pretensões da Band para este próximo ano. O assunto já chegou a ser discutido, a possibilidade existe, mas nada foi fechado até agora. Aliás, existe até um certo medo em se falar no assunto.



Novo caminho



Para este próximo ano, entre as suas prioridades, a dramaturgia da Globo irá iniciar a realização de séries documentais, valendo-se de parcerias com várias produtoras. Já existem alguns projetos aprovados e outros em desenvolvimento para exibição no Globoplay.



Por exemplo



O último show do projeto “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho, realizado domingo, no Maracanã, foi a ocasião escolhida para dar o start nesta nova série de trabalhos. Parceria com a Som Livre, em quatro episódios.



Bate – Rebate



· “Fim”, livro de Fernanda Torres, será transformado em série na Globo...



· ... Os trabalhos de produção devem ter início ainda em janeiro.



· A sinopse e o primeiro bloco de capítulos de “A Morte Pode Esperar”, do autor Mauro Wilson, foram aprovados pela dramaturgia da Globo...



· ... Trabalho já incluído na fila das 19 horas. Vai substituir “Salve-se Quem Puder”...



· ... Mas com a certeza, desde já, que o título será outro...



· ... Mateus Solano é um dos nomes cotados para este elenco.



· O autor Gustavo Reiz, depois de muito tempo de Record e agora na Globo, só deverá apresentar o seu primeiro trabalho em 2021...



· ... Na frente dele, na fila das 19h, além do Daniel Ortiz que agora vai estrear “Salve-se Quem Puder”, ainda estão as novelas da Mauro Wilson e Claudia Souto.



· Aos 45 do segundo tempo, Flávia Monteiro também entrou para o elenco de “Gênesis”, na Record.



C´est fini



Já há algum tempo no ar, a vinheta de Natal do SBT, que celebra a inclusão, é uma das mais elogiadas. E digna deste reconhecimento. Historicamente, a sua Criação Visual sempre contou com um pessoal da maior competência.



