SBT e Record correm riscos se não abrirem os olhos para o mundo de hoje

O ano que vai chegar promete tornar ainda mais intensa a disputa no streaming, daí a preocupação na dramaturgia da Globo em definir vários novos projetos para o Globoplay, além dos que já são oferecidos ao mercado internacional.



A decisão de produzir “Verdade Secretas 2” foi só um deles.



E não há como se comportar de outra maneira.



Apesar da nossa televisão aberta continuar com boa saúde e ainda ter assegurados muitos anos de vida pela frente, esta é uma preocupação sempre presente e que deve ser considerada por todos.



Aliás, chama atenção o fato de, pelo menos até agora, nenhuma outra grande rede de televisão brasileira ainda dispensar ao assunto a merecida atenção.



Ou, em especial, as outras duas maiores, SBT e Record.



Não abrir os olhos ou voltar as atenções para esta que já é uma realidade, com toda certeza, será um prejuízo quase impossível de ser recuperado.







Vale lembrar



De acordo com a direção de dramaturgia da Globo, por aí se entenda a Silvio de Abreu, “Verdades Secretas 2” será produzida para o streaming.



Só depois, e sem ainda se imaginar quando, será programada para a TV aberta.







Promessa



Incomodada com essa série de derrotas para o SBT nas manhãs/tardes de domingo, a Record prepara reação, agora com Sabrina Sato no comando do seu novo programa aos domingos. As gravações estão a todo vapor.



Record que terá o importante apoio da produtora Floresta, da executiva Elisabeta Zenatti, nessa empreitada.







Olho aberto



A Floresta responde por formatos como “De Férias com o Ex”, “Lady Night”, “Shark Tank”, “Quem Quer Ser Um Milionário”, entre outros.



Diante dessas e outras, se espera por aí uma disputa das mais interessantes entre Sabrina e o “Domingo Legal”, já há algum tempo na vice-liderança do horário.







Duas canoas



Silvio Guindane está confirmado como professor André, também na próxima temporada da série “Segunda Chamada”. Gravações agora em janeiro.



Ao mesmo tempo, ele vai continuar dirigindo “O Dono do Lar”, sitcom do Paulinho Gogó no Multishow.







Armado



O SBT montou um esquema especial para não deixar o “Fofocalizando” desprotegido e sem contar com as suas apresentadoras durante o mês de janeiro.



Lívia Andrade vai entrar de férias antes e a Chris Flores depois. Na volta de uma, sai a outra. E pronto.





Preparativos



Na Band, ainda falta definir a data, mas todo o projeto do novo “Jornal da Noite” está pronto para ser colocado em prática.



A ideia, conforme o próprio diretor de jornalismo, Fernando Mitre, adiantou é transformá-lo num “jornal reflexivo”. Noticiário com análise.







Etapa seguinte



A possibilidade de mudanças no “Jornal da Band” também não pode ser descartada.



Mas nada para tão já. Por enquanto, e sem qualquer plano de ação, existe só o desejo ou necessidade de torná-lo mais competitivo.







Porta aberta



As relações entre Bruno Gagliasso e Globo, Globo e Bruno Gagliasso, são as melhores possíveis.



O ator entendeu que era o momento de dar um tempo na televisão. E deu. A sua posição foi perfeitamente entendida pela direção da casa. Sem ressentimentos.







Quanto ao futuro



A partir de agora, como tantos outros atores, também caberá ao Bruno Gagliasso definir o seu futuro e optar pelas tantas possibilidade de trabalho que passarão a existir.



Até na própria Globo se acabar sendo o caso.







Garantido



Entre os bons programas que a TV Cultura tem em produção, o “Persona em Foco”, com toda certeza se inclui entre os principais.



E não por tantas outras virtudes, mas porque é o único que valoriza, destaca e apresenta os grandes valores da dramaturgia.







Bate – Rebate



· Um programa só do André Marques está andando na Globo...



· ... Tem boas chances de entrar em produção ainda no decorrer deste 2020.



· A transmissão da Série B é um dos grandes objetivos da Band para o ano que vem...



· ... Já de alguns meses existem negociações neste sentido...



· ... Mas ainda é difícil saber quais as suas possibilidades de êxito.



· A Globo não tem, data hoje, qualquer decisão sobre diminuir a duração das suas novelas...



· ... Em um determinado momento, existiram conversas de que os primeiros testes aconteceriam nos trabalhos das 18h...



· ... Só que nenhum dos previstos para o horário, pelo menos até aqui, trabalha com esta definição.



· Band pretende estreitar relações com as produtoras independentes em 2020...



· ... Dentre esses planos, cogita-se também abrir as portas para trabalhos no campo da dramaturgia.







C´est fini



Ainda não há, na Globo, nada planejado para Alice Wegmann sobre uma nova novela.



Depois de “Órfãos da Terra” e outros trabalhos seguidos, partiu dela o desejo de um afastamento mais longo.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!