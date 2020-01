Com expectativa em Fagundes, autores de 'Bom Sucesso' preparam cenas finais

Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm entregam nesta semana os últimos capítulos de “Bom Sucesso”, produção das 19h da Globo liderada por Grazi Massafera e Antonio Fagundes e com foco, nem poderia ser diferente, no desfecho do personagem do ator.



A história da mulher batalhadora e apaixonada por livros, Paloma, que cruza o caminho do empresário e autoritário, Alberto, que tem pouco tempo de vida, vai chegando ao fim conquistando público e crítica.



Como receita, uma trama simples e bem cuidada, mais um Fagundes, visivelmente, apaixonado pelo trabalho como há muito tempo não se via.



Aliás, chama atenção como funcionou tão bem a parceria dele com Grazi nessa novela. Profissionais de estilos tão distintos. Fagundes, sempre muito simpático com todos, porém reservado, enquanto a colega, também muito querida no meio, um alguém que não sai dos holofotes – principalmente nos últimos meses, após o namoro com Caio Castro.



Outro acerto de “Bom Sucesso” foi a divisão do texto entre seus atores, destacando assim as participações de nomes como Fabiula Nascimento, Armando Babaioff, Giovanna Coimbra, Davi Junior, Lucio Mauro Filho, Ingrid Guimaraes, Romulo Estrela, entre outros.



A novela chegará ao fim no próximo dia 24 e, não seria exagero afirmar que o momento mais aguardado envolve cena de despedida do personagem Alberto.

Donos da bola



O ex-Globo Mauro Naves será uma das atrações do programa “Os Donos da Bola”, nesta quinta-feira, na Band, sob o comando de Fernando Fernandes. Neto continua em férias.



Mandando ver



Otaviano Costa, em São Paulo, já está inteiramente nas gravações de “Extreme Makeover”, um reality de reforma de casas. E impressionado com o tamanho e cuidados da produção. Ontem foi o segundo dia de trabalhos, mas o canal GNT ainda não anuncia a data de estreia.



Tá dentro



A estreia do Leo Dias, no ar, na Rede TV! se dará durante o Carnaval. Terá uma presença muito importante na cobertura, prevalecendo sempre o projeto de priorizar os bastidores.



Por outro lado



Embora contratado desde dezembro, nesta próxima segunda-feira será efetivamente o primeiro dia de trabalho do Leo Dias dentro da Rede TV!, nessa sua volta à emissora. Fora, ele tem conversado e articulado com outros diretores.



Trilha sonora



‘A Tal Canção Pra Lua’ (Vitor Kley e Samuel Rosa), ‘Cobarde’ (Ximena Sariñana), ‘Una Flor’ (Juanes) e ‘Thinking Of You’ (Simply Red) são algumas canções confirmadas na trilha sonora de “Salve-se Quem Puder”, a próxima novela das sete. O tema de abertura, como informado, deverá ser cantado por Ludmilla. Uma regravação. Segundo apurado, nada de funk. Pelo menos não na abertura.



Baixa



Dan Ferreira se prepara para deixar a novela “Amor de Mãe”. Seu personagem, o policial Wesley, melhor amigo de Magno (Juliano Cazarré), será assassinado, em cenas que vão ao ar dia 21.



Teatro



Maurício Machado chega ao Teatro dos 4, no Rio, sexta-feira com o espetáculo “Festa, A Comédia”. Na produção, ele interpreta seis personagens, que foram escritos por Walcyr Carrasco, Alessandro Marson, Vincent Villari, Daniele Valente, Heloísa Périssé e Sill Esteves especialmente para ele.



Alterações na grade



Apesar de o Japão estar 12 horas à frente do horário de Brasília e os jogos da Olimpíada de Tóquio, portanto, se concentrarem na madrugada/manhã, também haverá alterações na grade da Globo na faixa da tarde. Programas especiais entrarão em exibição nesse período e vão mexer com o “Se Joga” e “Sessão da Tarde”.



Está fora



A exemplo do que aconteceu em 2019 e chamou atenção do público, o radialista e apresentador Betinho também não participará da cobertura do Band Folia – 2020. Vale lembrar que ele atuou em dezenas de transmissões, porém, no ano passado, não apareceu no evento por decisão da emissora e vai continuar fora.



Titular



A cantora Ju Moraes, nova contratada, será a apresentadora oficial do Band Folia em Salvador. Ela dividirá os trabalhos com elenco local durante as transmissões.



Grade



Conforme anunciado pela Band, estas serão as principais apostas do primeiro semestre: “MasterChef”, “Pesadelo na Cozinha”, “O Aprendiz”, Novos filmes, “Orange Is the New Black”, “Dr. House” e “Law & Order”. Como se observa, os novos programas de Paola Carosella – “Lado C” –, Henrique Fogaça – “Mistérios do Pantanal” – e Ana Paula Padrão (formato a definir) ainda não aparecem no radar.



Novas participações



“Malhação: Toda Forma de Amar” ganha novos personagens. É o caso de Andressa, vivida por Monique Bourscheid, que mexe com os meninos do colégio Otto Lara Resende. Ela usará seu charme para conquistar eleitores para a chapa no grêmio estudantil que compõe. Por sua vez, Daniel (Hugo Moura) irá reencontrar seus pais, com quem tem uma conturbada relação. Marta Paret vai viver Mareliz, mãe do rapaz, e Gláucio Gomes, Juarez, o pai e surgem no fim do mês.



Bate-Rebate



· Jairo Nascimento, repórter, deixou a RICTV Paraná, afiliada da Record, e assinou com a CNN Brasil para a base do Rio de Janeiro...



· ...Juliana Faddul, produtora executiva, disse adeus ao “Bom Dia SP”(Globo) e...fechou com a CNN...



· ...Daniel Motta, jornalista, que ajudou a Record a conquistar o prêmio Rei da Espanha, se desligou da emissora na segunda-feira e também foi para a CNN.



· O Canal OFF estreia na quarta-feira, dia 22, às 22h, o programa “Verão de Boa”. A bordo de uma Kombi, um fotógrafo e cozinheiro vegano Osvaldo e a atriz Diana, partem em busca de um verão fora do óbvio...



· Durante cinco episódios o casal pega a estrada rumo às capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Curitiba, atrás de lugares, personagens e histórias inspiradoras de quem leva uma vida mais tranquila.



· O Fox Sports transmite hoje, a partir das 21h, com exclusividade a semifinal da Copa Super 8 (NBB) entre Flamengo e Pinheiros, jogo que define o último finalista da competição...



· ...O vencedor, que será conhecido no sábado, garante vaga na Liga das Américas.



· Aline Borges vai interpretar a doutora Selma, em “Éramos Seis”...



· Trata-se de um psiquiatra descoberta por Adelaide (Joana de Verona) que irá ajudar Justina (Julia Stockler)...



· A profissional usa métodos da psicanálise pioneiramente no Brasil em seu tratamento, além de usar a arte para ajudar seus pacientes. Ela fica na novela até o fim.



C’est fini



O reality esportivo “Minha Vida, Um Sonho”, que Glenda Kozlowski estreia entre maio e junho no SBT, será realizado em duas etapas. Na sexta-feira, acontecerão as gravações dos jogos e, no domingo, a parte ao vivo, com a participação da apresentadora, técnicos, ex-craques e público.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau.