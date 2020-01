Em curso, o processo de 'Uma Só Globo' está longe do fim

Os exemplos práticos do processo “Uma Só Globo” são cada dia mais evidentes, como agora na cobertura da morte do general iraniano Soleimani e na crise estabelecida entre Estados Unidos x Irã.



O comentarista da Globonews, Guga Chacra, tem presença constante no canal de notícias, na TV Globo, nas páginas digitais e no jornal O Globo, desde o início do estado de tensão no Oriente Médio.



E o que também se revela como outra demonstração do interesse da empresa em ampliar ou tornar mais frequente a participação de seus profissionais em todas as plataformas.



Nesse processo de jogo integrado, não estaria na hora do colunista de O Globo, Lauro Jardim, começar a ser testado nas telas?



Poucos, em se tratando de diferentes setores, são tão bem informados como ele.





O próximo

Band e Roberto Justus estão ainda afinando detalhes, mas trabalhando com a certeza de um próximo “O Aprendiz” ainda neste primeiro semestre de 2020.



Previsão de estreia em maio.







Itinerante



Ainda da Band, já a partir deste ano, o “Melhor da Tarde”, pelo menos uma vez a cada dois meses, será apresentado fora de São Paulo. Rio, Belo Horizonte, Recife e Salvador são alguns dos caminhos cogitados.



No dia 27, o programa volta inédito e ao vivo para toda a rede.







Caminho novo



Pessoal do Esporte Interativo/Turner está com o “De Placa”, de segunda a sexta, das 10h30 às 12h, no Youtube. Debate e conteúdos inéditos.



Um sucesso. Já ultrapassou a marca dos 450 mil inscritos.







Bola rolando



A Cultura voltou com tudo ao campo esportivo. Ao longo deste ano, todos os jogos da TV serão transmitidos também pelo rádio.



E, isso, além do site da emissora, como já vem acontecendo na Copa São Paulo de Futebol Junior.







Da melhor qualidade



O BandSports, desde o dia 2, está mostrando o novo torneio da ATP, o ATPCUP, que é uma espécie de Copa do Mundo do tênis, país contra país. Nove jogos por dia.



É uma nova versão da Davis e muito mais empolgante.







Só gente boa



Ainda em se tratando da ATPCUP, o torneio está colocando em quadra os maiores tenistas. Só Roger Federer que não. Mas Nadal está jogando pela Espanha e Djokovic pela Sérvia.



A final será no domingo, totalizando a transmissão de 75 jogos.







Quem é quem

Record já conseguiu embalar as gravações de “Gênesis”.



E com elenco todo escalado: Marhashi - Roney Vilela; Harshi - José Henrique Ligabue; Shakia - Jessika Alves; Shakur - Paulo Goulart Filho; Reduana - Tammy Di Calafiori; Sumaubum - Ed Oliveira; Hod - Tatsu Carvalho; Sarai (Jovem)- Laryssa Ayres; Baalias - Ricardo Martins; Guemecha - Priscila Uba; Oguedi - Júlio Levy; Nuriah -Pâmela Côto; Murania - Laize Câmara; Kiassare - Norival Rizzo; Adurrá – Thogun; Shareder - Paulo Verlings; Kamesha - Maria Maya; Menkhe - Renato Rabelo; Herit - Yana Sardenberg; Merianat - Isabel Wilker, e Asenate - Antônia Morais.







Trocou o santo



Ontem, no “Mais Você”, durante o “Jogo das Panelas”, Ana Maria colocou o rio Ganges no Tibet. Depois flechou São Francisco de Assis em vez de São Sebastião.



O louro ficou todo arrepiado.







Última forma



A Record, curvando-se aos resultados de uma pesquisa, vai continuar com o “Domingo Show”.



Ou com o título do programa, mesmo com a saída de Geraldo Luís e a entrada de Sabrina Sato. Desistiu de mudar.







O detalhe



O agora “Domingo Show, com Sabrina Sato” ainda não tem data para estrear na Record.



Não será mais no fim deste mês, como inicialmente se pretendia. Talvez, só depois do Carnaval.







Novela das 9



Em “Amor de Mãe”, a partir do capítulo desta sexta, os personagens Davi (Vladimir Brichta) e Vitória (Taís Araújo), apesar das diferenças que existem, começam a se reaproximar.



Ela está passando por um momento difícil com a rejeição de Sandro (Humberto Carrão) e ele vai apoiá-la. A relação se firmará novamente.





Bate – Rebate



· Lazinho, cabeleireiro, alguém muito querido e respeitado desde a Tupi e também na Band, faleceu na quinta-feira...



· ... Um grande personagem dos bastidores. Deixa saudades.



· Até o fim da semana que vem será definido e anunciado o convidado do “Roda Viva”, na estreia de Vera Magalhães, dia 20...



· ... É uma escolha que a produção, propositadamente, está deixando para a última hora...



· ... Muito em cima do desenrolar dos acontecimentos...



· ... Aliás, do jeito que a vida vai, aqui no nosso quintal e lá fora, assunto é que não falta...



· ... Inclusive, percebe-se em alguns o interesse de não deixar faltar. Todo dia tem uma.



· Chris Flores se despede nesta sexta do “Fofocalizando” e só deve retornar ao programa daqui quatro meses, depois do “Fábrica de Casamentos”...



· ... Lívia Andrade, de volta das férias, reassume na segunda-feira...



· ... E a direção do programa segue pesquisando nomes para ocupar a vaga do Leo Dias.



· CNN não dá trégua para a concorrência e também leva os jornalistas Adalberto Leister Filho (Record) e Rudá Moreira(SBT).







C´est fini



O brasileiro Marcelo Madeira, da Papum Produções, como tem feito em todos os anos, irá coordenar a transmissão da Florida Cup.



E também será responsável pelas imagens do show de Ivete Sangalo, dia 19, em Orlando, que o Multishow vai exibir.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!