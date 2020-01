CNN Brasil prepara projeto de cobertura para Olimpíada de Tóquio

A Olimpíada de Tóquio, a ser realizada entre 24 de julho e 9 de agosto, já está mobilizando profissionais de todas as emissoras de TV, pagas e abertas, com ou sem os direitos de transmissão. E isso inclui também uma, a CNN Brasil, que sequer entrou no ar ainda.



O novo canal de notícias, que estreia em março com um projeto multiplataforma, colocou os jogos olímpicos entre suas prioridades para este ano. Todo um plano de cobertura começa a ser elaborado, apesar de não possuir os direitos de transmissão.



Desde já, trabalha-se com o firme propósito de enviar uma equipe de profissionais liderada por um de seus principais nomes para essa finalidade.



Cristiane Dias, ex-Globo e contratada em setembro, é a mais cotada nesse momento para estar à frente dos trabalhos no Japão, principalmente por causa da sua identificação com a área esportiva.

A ideia é que a jornalista participe de vários momentos da programação, por meio de divulgação de quadro de medalhas e reportagens especiais. Além disso, ela ainda terá um espaço próprio na grade dedicado ao mundo do esporte.

Mapa Tempo



Diferentemente de Globo, Band e outras TVs daqui, a programação da CNN Brasil não terá uma “moça do tempo” como referência. Uma Anne Lottermann ou Laura Ferreira, por exemplo. A previsão do tempo, até pela sua importância, será sempre destacada, mas com a participação de todos os âncoras do canal. Não haverá uma figura específica.



Fora de Hora 1



Caito Mainier, do “Choque de Cultura”, também estará no novo humorístico da Globo, “Fora de Hora”, com estreia dia 21. Pedro Resedá, personagem principal, é descrito como típico repórter sensacionalista de programa vespertino que acredita que a audiência é resultado direto de imagens chocantes, com sangue, tiro, violência, problemas familiares, mundo cão...



Fora de Hora 2

O repórter interpretado por Mainier vai imprimir um tom agressivo em suas matérias e sempre citará a concorrência - todas as emissoras -, para justificar suas ideias malucas e assim convencer os colegas a seguir sua linha editorial.



Arremate



Em “Fora de Hora”, cuja proposta é brincar com o formato de um telejornal, cada ator terá um personagem fixo, que são repórteres, colunistas e correspondentes, mas eles também se revezarão em outros tipos dos esquetes, aparecendo como entrevistados, convidados e até fazendo figuração. Mainier também assina a redação final da atração, ao lado de Maurício Rizzo.



Maisa

O SBT marcou para o dia 20 de fevereiro, uma quinta-feira, o retorno de Maisa Silva às gravações do seu programa. Não estão previstas (ainda) alterações no formato, mas certamente o seu pessoal deve estar atento a isso, porque a Record incomodou bastante em 2019. Oscar Filho permanece no programa.



Segundo lugar

O “Programa da Maisa” estreou em 16 de março assustando até a líder Globo, mas foi apenas susto mesmo, por causa da expectativa criada. No PNT (audiência nacional), ano passado, alcançou 4,7 pontos, ficando em segundo lugar. Globo em primeiro e Record, em terceiro. Rio de Janeiro, 4,3, e São Paulo, 5,3, sem alteração no ranking.



Sétima edição



Os trabalhos de gravação da sétima temporada do “MasterChef – Amadores”, com Ana Paula Padrão e os jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, acontecerão de abril a julho. A estreia está marcada para maio.



Próxima das sete



Em “Salve-se Quem Puder”, estreia da Globo no dia 27, Daniel Rangel fará o Tarantino. Filho adotivo mais velho de Alan (Thiago Fragoso), ele sente falta da atenção do pai principalmente após a perda da mãe. É um dedicado atleta de ginástica artística que tem como grande amigo e confidente o avô Ignácio (Otávio Augusto). Vai se apaixonar por Bia (Valentina Bulc), também ginasta.



Edu Guedes



Na Rede TV!, as equipes do apresentador Edu Guedes voltam a se reunir a partir do dia 15. O programa, um dos principais faturamentos da emissora, terá edição ao vivo já no dia 27.



Na mira



A contratação de uma apresentadora renomada para o jornalismo da Record não deve ser descartada nessa temporada. É a informação que corre nos bastidores do departamento.



Estreia



Fernanda Paes Leme e Luana Xavier estreiam dia 14, às 21h45 no GNT, o “Viagem a Qualquer Custo”. O programa tem como desafio explorar o mesmo destino com orçamentos diferentes. A primeira temporada reúne 7 episódios e passa por Cusco e Machu Picchu, no Peru, Cidade do México (México), Havana (Cuba), Atacama e Pucón, no Chile, e Mendoza, El Calafate e El Chaltén (Argentina). O programa tem uma pegada divertida, mas também fará uma prestação de serviço.



Bate-Rebate



· Dony De Nuccio espera definir até a primeira quinzena de fevereiro sua negociação com o SBT...



· ...Enquanto isso, investe em outras áreas, incluindo parcerias com Samy Dana...



· ...Nesta segunda-feira, em São Paulo, a dupla lança o InvestNews.



· A série “Chacrinha”, com Stepan Nercessian, em quatro episódios, é a estreia da Globo na terça-feira.



· “Chão de estrelas”, série dirigida pelo cineasta Hilton Lacerda, realizada em Pernambuco, será exibida pelo Canal Brasil...



· Na história, um coletivo de teatro ocupa um casarão antigo com ensaios e apresentações. Enquanto tenta se manter da arte, sofre com, entre outros problemas atuais, a especulação imobiliária – uma vez que o espaço precisa ser entregue para dar lugar a uma nova construção...



· ... A cada episódio, um ator é o foco, com seus dilemas e suas histórias. Esther Góes também integra o elenco.



· Confirmado: Celso Zucatelli inicia amanhã uma participação no “Fala Brasil” diretamente dos estúdios do “Balanço”.



· Pelo menos até aqui, em relação aos ataques da CNN, a Band passou ilesa em termos de profissionais de vídeo...



· ... O mesmo não se pode falar da BandNews, muito afetada também nos bastidores.



C´est fini



O canal Nat Geo Kids anuncia para fevereiro a estreia de sua nova produção para o público infantil, a animação “Diário de Pilar”, inspirada nos livros best-seller escritos por Flávia Lins e Silva. Conta a história de uma garotinha de 10 anos que deseja saber como tudo funciona em outras culturas.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!