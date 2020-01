Em queda livre, TV paga continua sendo vítima da gatunagem

Vamos combinar? O que mais se ouve, fala ou se escreve é que a TV paga, em uma crise que já é eterna, está perdendo número “x” de assinantes por hora, dia, ano e aí afora.



Tudo certo. De fato, os balanços realizados não mostram o contrário. O cenário é bem complicado.



Excluindo-se os canais de jornalismo, esporte e infantis, os demais pouco têm apresentado para fidelizar o compromisso com o assinante.



Isso é uma coisa. Mas tem outra:



Quando é que alguém, com autoridade, coragem e vergonha suficientes, irá se dignar a enfrentar a bandidagem escandalosa que também desde muito tempo compromete os resultados dos canais fechados?



A gatunagem age a céu aberto, com o oferecimento dos aparelhos piratas, aqueles que assaltam sinais, e isso por meio de lojas, sites e telefones.



Tudo da maneira mais escancarada. Um assalto à mão armada.

De um lado...



Um comodismo inexplicável tomou conta dos canais de filmes e séries. A sensação é que, sabendo que não tem mais como concorrer com os serviços de streaming – protegidos por login e senha-, acabaram entregando os pontos. Se repetem o tempo todo.



... Mas por outro



Não tem como aceitar o pouco caso em se enfrentar o crime cometido. O roubo de sinal, o “gato”, é escandaloso. Todos sabem da sua existência e onde, há muito tempo, é cometido, mas não se toma nenhuma providência, além de iniciativas pontuais e bem intencionadas da ABTA – Associação Brasileira da Televisão por Assinatura.

Daí o impasse



A TV Paga está em queda pela falta de um conteúdo mais interessante? Ou, por que não tem conteúdo interessante, continuará perdendo assinantes? Difícil responder. O fato é que enquanto a criminalidade continuar agindo contra ela, as chances de um melhor serviço serão bastante pequenas.



É esse



“Game of Games”, ainda sem título por aqui, com três temporadas de sucesso no programa Ellen Degeneres, é o formato que a Record adquiriu para apresentar no programa “Hora do Faro”. O formato junta jogos, desafios e farta distribuição de prêmios. Já teve versões em Portugal, Alemanha, Espanha em Hungria.



Jogo da Record



As mudanças que a Record vem realizando têm como objetivo levantar o astral do seu domingo. Esta é a proposta. Manter um pouco de emoção, mas diminuir o choramingo. A ordem é substituir a tristeza e as tantas desgraças que os seus programas apresentam por uma maior alegria. É por aí que tanto o “Domingo Show”, da Sabrina Sato como “Hora do Faro” devem seguir.



Clima de despedida



“Bom Sucesso” ainda tem um tempinho pela frente. O último capítulo será exibido no dia 24. Em seus interiores, no entanto, o clima já é de certa nostalgia e despedidas.



Dois pontos



O “Hoje em Dia”, da Record, está preparando a sua já tão reclamada troca de cenários. Há muito tempo é o mesmo. O projeto do novo foi aprovado. Isso é uma coisa...



... A outra



É que para o mesmo dia da estreia desse novo cenário – ainda não se anuncia a data - também haverá o lançamento de um reality capilar, projeto da BBC, que a Endemol vai produzir. Dez artistas da tesoura serão desafiados em diferentes provas e concorrer ao prêmio. Total de 8 episódios.



Paolla abre a série



Na próxima quinta-feira, dia 23, a Globo volta a apresentar o “Lady Night”, da Tatá Werneck, com as melhores entrevistas já exibidas no Multishow e exibição até 23 de julho. O primeiro programa será com a atriz Paolla Oliveira, que até bem poucos dias fazia a Vivi Guedes de “A Dona do Pedaço”.



Bate – Rebate



· Johnny Saad, depois das férias, reassume nesta sexta-feira as suas funções na Band.



· Direção da Record já tem planejadas mudanças bem importantes no “Domingo Espetacular”...



· ... Há o desejo de colocar essas novidades em prática o mais brevemente possível.



· Bruno Motta segue com a comédia “1 Milhão de Anos em 1 Hora”, agora aos sábados no Teatro Folha...



· ... É um original da Broadway de Jerry Seinfeld e a versão de Marcelo Adnet...



· ... Nesses tempos, é bom dar uma olhada na história do mundo e dar risada pra tentar não repetir alguns erros. De novo



· Band terá os retornos de Renata Fan e Neto aos seus programas esportivos a partir de segunda-feira...



· ... E na semana que vem também, Luciana Gimenez volta a gravar o “Superpop” e o “By Night” na Rede TV.



· Até o final do mês, Gisele Alves continuará apresentando o “A Tarde é Sua” na Rede Brasil...



· ... A titular Nani Venâncio está em férias.



C´est fini



Xuxa viajou para a África. Adiantou todos os seus compromissos para ficar um tempo fora. Foi conhecer a ONG que a Sasha está trabalhando.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!