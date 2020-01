Realities de culinária continuam prestigiados na grade da Band

Os programas sobre culinária continuam prestigiados e com seus espaços garantidos na grade da Band. A prova disso é que a emissora já se prepara para mais uma edição do “Pesadelo na Cozinha”, comandado pelo chef Erick Jacquin.



As gravações da nova temporada do reality começam oficialmente na primeira semana de fevereiro.



Nesse momento, a equipe de produção analisa as inscrições recebidas no site do programa. A terceira temporada terá sete episódios e estreia prevista para abril. Pensa que parou por aí?!



Assim que o núcleo de realities gastronômicos encerrar os trabalhos do próximo “Pesadelo”, será dada a largada em mais um “MasterChef-Amadores”, movimentando o próprio Jacquin, Ana Paula Padrão, Paola Carosella e Henrique Fogaça. Gravações em abril e estreia marcada para maio.



Como se observa, apesar dos abalos de audiência, porque o desgaste é sempre inevitável, reality que tem cozinha como cenário encontrou um lugar garantido nas nossas emissoras de TV, abertas e fechadas. Nem mesmo a líder Globo(“Mestre do Sabor”) conseguiu ignorar essa “febre”.





O cunhado



Luiz Carlos Vasconcelos entra em “Amor de Mãe”. Na trama, ele será Januário, irmão do falecido marido de Lurdes (Regina Casé).



Desde que a família saiu de Malaquitas, Januário não teve mais notícias da cunhada. Após a aparição dela no programa de Luciano Huck, ele decide retomar o contato com Lurdes e seus filhos. No ar, a partir do dia 23.





Boa aceitação



A propósito: também nas redes sociais, a Globo acompanha a repercussão sobre o trabalho de Regina Casé em “Amor de Mãe”.



A sua Lurdes, segundo apurado, caiu muito rápido nas graças do público.







Reencontro



Depois de 12 anos, João Vithor Oliveira está de volta à Record. Após “Chamas da Vida”(2008) ele se transferiu para a Globo e lá permaneceu até 2018, quando trabalhou em “Deus Salve o Rei”.



Agora, fará “Gênesis”. Curiosamente, em seu último trabalho na Record ele foi dirigido por Edgard Miranda, também responsável pela nova produção bíblica.







Consultoria



Sabrina Sato inicia terça-feira as gravações do reality show “Made in Japão”, carro-chefe do novo “Domingo Show”.



Os trabalhos acontecerão nos estúdios da GGP, em São Paulo e a Record não tem medido esforços nessa aposta.



Tanto assim, que um apresentador japonês, com experiência no mesmo formato, veio especialmente ao Brasil para dar dicas à equipe e auxiliar a Sabrina durante as gravações.





Não rolou



Pelo menos três nomes dados como certos na programação da CNN Brasil não se confirmaram.



Adriana Araújo, apresentadora do “Jornal da Record”, apesar do noticiário, permaneceu na emissora e quem acabou mudando de ares foi Reinaldo Gottino.



Glória Vanique, da Globo-SP, foi muito falada, porém, deu Monalisa Perrone. Pelo lado do SBT, Rachel Sheherazade, que também não deu em nada.









Vice-líder



Patricia Abravanel tem conseguido se manter à frente da Record, com o seu “Topa Ou Não Topa”, nesse começo de temporada.



As audiências dos dias 4 (7,3 x 5,7) e 11 (5,6 x 4,8) dão essa certeza. O problema é que a Globo (28,2 e 26, 6) permanece muito distante.











A definir



A Band ainda não se manifesta oficialmente sobre sua próxima novela, que, com toda certeza, será portuguesa.



“Ouro Verde”, estrelada por Joana de Verona, fica no ar até junho.







Futebol 1



Para quem gosta do negócio futebol, é sempre bom dar uma passada pelo calendário de 2020:



- Estaduais - 22 de janeiro a 26 de abril



- Copa do Brasil - 5 de fevereiro a 16 de setembro



- Libertadores - 5 de fevereiro a 21 de novembro



- Sul-Americana - 5 de fevereiro a 7 de novembro



- Brasileiro Série A - 3 de maio a 6 de dezembro



- Brasileiro Série B - 2 de maio a 28 de novembro



- Brasileiro Série C - 3 de maio a 8 de novembro



- Brasileiro Série D - 3 de maio a 22 de novembro







Futebol 2

O Campeonato Brasileiro será interrompido nas datas Fifa. No entanto, a competição seguirá durante a realização da Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia, e dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Na Olimpíada, o Brasil ainda não tem presença assegurada. A caminhada começa hoje, às 22h30, diante do Peru.





Disputa nas redes



As estrelas Paolla Oliveira e Juliana Paes estão muito próximas em número de seguidores no Instagram. Paolla alcançou a marca de 24 milhões, enquanto Juliana possui 23,5 milhões.



Elas, que protagonizaram recentemente “A Dona do Pedaço”, ganharam longas férias na Globo.







Teatro



Viviane Araújo, além dos compromissos na TV, entre eles uma série com Leandro Hassum no Multishow, decidiu estrear como produtora e levar para o Rio de Janeiro o espetáculo “Lili Carabina”, escrito por Julio Kadetti e Aguinaldo Silva.



Será uma produção completamente diferente da mostrada em São Paulo, com nova direção e elenco.







Bate-Rebate



· Mesmo acertando com a Globo para fazer novela no meio do ano, Larissa Manoela não tem data para deixar a tela do SBT...



· ...Tudo por conta das intermináveis reprises de novelas.



· Oscar Filho estreia dia 7 de março no Teatro Itália, em São Paulo, o espetáculo “Alto – Biografia Não Autorizada”.



· Fátima Bernardes reassume o “Encontro” nesta segunda-feira.



· Apesar dos muitos comentários nos bastidores, não estão previstas mudanças no time do “É de Casa” para esta temporada.



· Começam as gravações da nova temporada da série “Segunda Chamada”.



· Aliás, o cenário “Sala de Aula” será bem marcante este ano na Globo...



· ... Já temos a Jéssica Ellen como professora em “Amor de Mãe”...



· ...E a próxima “Malhação”, com estreia em 11 de maio, será ambientada em duas escolas – uma pública, outra particular.



· Na Globo, não se fala mais na série “Dandara”, gênero musical, que reuniria apenas atores negros.









C’est fini



A produtora Gullane inicia em fevereiro a preparação com elenco de uma série sobre a vida de Silvio Santos. Três diretores dessa empresa estarão envolvidos no projeto, entre eles, Daniel Rezende. Exibição no Fox Premium, em duas temporadas de oito episódios cada. Não se sabe, ainda, se entrará no ar este ano ou no próximo.





Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!