Globo define equipe de transmissão do 'Oscar 2020' e repete trio

A transmissão do Oscar, 92ª edição, na Globo, dia 9 de fevereiro, terá apresentação de Maria Beltrão, com comentários da atriz Dira Paes (foto) e Artur Xexéo.



Os mesmos três pela terceira vez consecutiva.



A tradução simultânea ficará a cargo de Anna Vianna.



Normalmente, por causa dos seus compromissos de grade,



o início das transmissões, direto do Dolby Theatre, em Hollywood, ocorre após o “Fantástico”, por volta das 23h, com a cerimônia já em andamento, mas atenta aos movimentos de entrega das estatuetas.



Um problema que a TNT, no caso, não enfrenta.



E a repercussão do “Globo de Ouro”, no começo no mês, já deu um bom indicativo do interesse neste próximo “Oscar”.



Em tempo: sempre, ao se falar da sua transmissão, não tem como não lembrar a participação de Glória Pires na edição de 2016.



Depois daquela experiência e a reação das redes sociais às suas respostas, partiu dela a decisão de não comentar mais a festa do cinema.





Última forma



Depois de novos estudos, foi definido que o “Domingão do Faustão” continuará ao vivo na Globo.



E não mais gravado, de 15 em 15 dias, como se cogitou fazer a partir deste ano. A flexibilidade e praticidade das ações comerciais foram decisivas no caso.







Velha discussão



Desde que o videotape foi inventado, ou que chegou ao Brasil em 1960, existe a discussão do que é mais compensador para qualquer programa: gravar ou exibir ao vivo.



A divisão de votos e pontos de vista nunca foi muito significativa.







Caso em questão

O “Domingão do Faustão”, diante desta nova ordem, continuará com a maior parte das suas exibições ao vivo. Mas aumentará, ao longo desta temporada, a exibição dos gravados.



Por outro lado, favorecendo o centro de custos do programa, as produções do “Show dos Famosos” e “Dança dos Famosos”, que até o ano passado eram no Rio, agora passam para São Paulo.







Encontro

Na sexta-feira, em São Paulo, vários setores da Record discutiram estratégias para o lançamento de “Gênesis”.



Previsto para abril, a ideia é começar a trabalhar com isso desde agora. Isso é bom...







... O ruim



É que na dramaturgia da Record, já de algum tempo, figuras completamente estranhas ao meio passaram a frequentar os seus interiores.



Todos com celulares na mão, encarregados de enviar para alguém de cima, vídeos ou fotos das gravações. Detalhes, como roupas e especialmente decotes, são os mais visados. Um negócio escancarado e extremamente incômodo.





Interina



A Band anunciou a participação de Patrícia Maldonado na apresentação do “Aqui na Band”, ao lado de Luís Ernesto Lacombe, a partir desta segunda-feira (20).



Iniciativa tomada em função dos “últimos dias de férias de Silvia Poppovic, que retorna ao comando da revista eletrônica no dia 27”.







O fato



Na verdade, Silvia Poppovic também deveria voltar ao programa no dia de hoje.



Porém, em ajuste com a equipe, ela só retomará seu trabalho na outra segunda-feira, porque precisou passar por uma cirurgia estética e ficará mais essa semana em recuperação.







Gravando



Começaram as gravações de “O Anjo de Hamburgo”, parceria da Globo e Sony, em Buenos Aires.



Todo o elenco já foi colocado à disposição do diretor Jayme Monjardim. Sophie Charlotte é a protagonista. Depois dela, será iniciada a produção de “Rio Connection”.







Conteúdo



A Natpe, uma das maiores feiras de conteúdo, começa amanhã, terça, e vai até quinta, em Miami.



No catálogo da Globo, títulos como “A Dona do Pedaço”, “Bom Sucesso”, “Órfãos da Terra”, “Tempo de Amar”, “Aruanas”, “Segunda Chamada”, “Desalma” e “Onde Está Meu Coração”.







Detalhe



No ano passado, participaram da Natpe Miami, mais de 5 mil profissionais, representando 70 países e cerca de 400 empresas exibidoras.



A expectativa é que esses números possam ser superados







Só um lembrete



A Record está anunciando uma nova mudança no cenário do “Fala Brasil”, trocado em outubro. O atual não agradou. Também já fala em fazer o mesmo no “Hoje em Dia”.



Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas antes colocar no ar qualquer coisa, sempre é bom desenvolver estudos bem cuidadosos, fazer até pesquisas se for o caso, para verificar se o projeto aprovado é mesmo o ideal.







Lá atrás

Na estreia da Xuxa na Globo, que tinha uma equipe de cenografia das mais competentes liderada pelo Mauro Monteiro, o Boni só na quinta vez aprovou o que entendeu ser o melhor.



Antes, não dispondo dos recursos atuais, era tudo na base do desenho. No papel. Hoje, com as facilidades oferecidas, tais erros não podem ser cometidos.







Primeira gravação



Mariana Godoy volta a gravar o seu programa de entrevistas da Rede TV! nesta segunda-feira.



Ela vai receber a atriz Miá Mello e a apresentadora Faa Morena nos estúdios.







Vida no sítio



Em “Salve-se quem Puder”, a próxima novela das sete na Globo, depois de ser dada como morta e entrar no



Programa de Proteção à Testemunha, Kyra/Cleyde (Vitória Strada) tenta se adaptar aos novos hábitos simples no sítio de Ermelinda (Grace Gianoukas) em Judas do Norte, fictícia cidade do interior de São Paulo. Dentre os desafios: o convívio com animais.









Bate – Rebate



· Maria Casadevall já iniciou os ensaios de “A Garota da Moto”...



· ... Filmagens a partir da primeira semana de fevereiro.



· SporTV apresenta hoje algumas novidades da sua programação, com destaque para as duas edições do “News” com Janaína Xavier.



· Programa da Olga Bongiovanni volta, ao vivo, nesta segunda, 12h, na Rede TV!.



· Maureen Maggi, ex-atleta, também estará entre os participantes do “Made in Japão”, reality show da Sabrina Sato na Record...



· ... As gravações serão iniciadas nesta terça-feira nos estúdios da GGP, do Gugu Liberato, em Alphaville.



· GloboNews, nesta próxima madrugada, vai estrear a “Edição das 3h”...



· ... Como se observa, entre os canais abertos e fechados, os espaços noticiosos continuam se ampliando...



· ... Uma tendência que sempre se entendeu como inevitável.



· Louvável o esforço da TV Cultura em se reforçar no campo esportivo, inclusive procurando ampliar o seu número de transmissões...



· ... Porém um maior cuidado se exige na formação e constituição da sua equipe de esportes...



· ... O trabalho apresentado, muitas vezes, beira o amadorismo. Parece gente brincando de fazer televisão.



· Já começou no Rio o trabalho de produção do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, que vai marcar a estreia de Glenda Kozlowski na programação do SBT.









C´est fini



Ontem, domingo, a ESPN deu início às transmissões do Australian Open, primeiro grand slam da temporada de tênis, e que tem a presença dos melhores tenistas do mundo.



Exclusivo, com mais de 270 horas de espaço na programação.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!