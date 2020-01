Autores de Bom Sucesso são cobrados 'insistentemente' por spin-off

Comunidades de fãs da novela “Bom Sucesso”, grupos também conhecidos como fandoms, têm cobrado insistentemente Rosane Svartman e Paulo Halm por um derivado da trama – o popular spin-off. A coluna foi atrás dos autores para saber o que eles pensam sobre a questão, se a ideia serial viável.



Rosane: “Uma telenovela precisa ter muitos personagens e núcleos/cenários para que a produção diária seja possível (mais frentes de gravação, atores diferentes etc). Acredito que uma série de “Bom Sucesso” deveria acompanhar menos núcleos e personagens, mas é possível, sim. Na telenovela “Totalmente Demais”, por exemplo, fizemos para a web um spin-off em 2016 do núcleo do Bairro de Fátima que chegou a ter milhões de visualizações”.



Paulo: “Muitos fandoms (comunidades de fãs de um produto em comum) nos pedem séries com seus casais preferidos. Principalmente, insistentemente até, aqueles que shippam o casal dos jovens Gabriela (Giovanna Coimbra) e Vicente (Gabriel Contente).



Uma série sobre as aventuras e desventuras de Gabicente talvez tivesse seu público. Um casal adolescente, que envolve a paixão pelo esporte (basquete) e com elementos que remetem ao clássico Romeu e Julieta (famílias adversárias, que se opõem ao relacionamento), de classes e origens diferentes, rico e pobre, de mundos diferentes (ele, morador de um bairro da elite, ela suburbana, ou da periferia).



Em suma, existem elementos necessários para gerar um produto derivado e autônomo, obviamente destinado à internet ou ao VOD(vídeo sob demanda). Não creio que haja grade na TV aberta para um produto como esse. Se a Globoplay se interessar, quem sabe?”.



A Globo exibe nesta sexta-feira o último capítulo de “Bom Sucesso”, produção com mais audiência que suas 13 antecessoras.

No rádio

Apresentadora do “Jornal da Cultura”, diariamente, às 21h, na TV Cultura, Karyn Bravo terá um programa sobre saúde na Cultura FM, diário, com uma hora de duração. Ainda sem nome, vai estrear logo depois do Carnaval.

Sem bola



Depois de outros, o carioca entre eles, a bola do campeonato paulista começa a rolar nesta quarta-feira, mas sem transmissão na TV aberta. A Globo entendeu que ainda não compensa fazer jogo nenhum e vai seguir com a sua programação normal. Ou quase normal, valendo-se de um “Cinema Especial” depois da novela.



Primeira gravação



Está marcada para esta quinta-feira a primeira gravação do “Em Nome da Justiça”, novo programa do Luiz Bacci na Record. Estreia no dia 30. Serão 13 episódios. É apresentado como um reality documental.



Volta às aulas



As gravações da série “Segunda Chamada” foram retomadas no fim de semana, em São Paulo. No detalhe, a diretora artística Joana Jabace e os atores Paulo Gorgulho, o diretor Jaci, e Debora Bloch, a professora Lúcia, nos bastidores do primeiro dia de gravação.



E mais



Sobre a participação de Moacyr Franco em “Segunda Chamada”, que estreia em abril na Globo, confirma-se a informação que o seu personagem terá a doença de Alzheimer. E não de Parkinson.



Jornalismo



A Record definiu Eduarda Miranda como apresentadora do seu telejornal nos Estados Unidos, “Américas no Ar”, que estreia dia 27, inicialmente com 15 minutos de duração. Miranda tem passagens por SBT, Rede TV!, TV Azteca, Mundo Fox, entre outras.



Em recuperação

Thiago Fragoso, um dos protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, se acidentou segunda-feira e rompeu ligamento do pé. O ator deverá ficará 15 dias afastado dos trabalhos na Globo. Mas nada que possa comprometer o expediente da novela. “O roteiro de gravação do ator foi adaptado esta semana sem perdas para a trama", diz a emissora.



Boa frente



Aliás, “Salve-se Quem Puder” vai estrear dia 27, próxima segunda-feira, com mais de 20 capítulos gravados. Agora, na verdade, é até natural que a equipe diminua um pouco o ritmo de trabalho – para observar a resposta no ar.



Time



O elenco de “A Praça é Nossa” não sofrerá alterações nesta temporada, além daquelas já anunciadas, como as saídas de Oscar Pardini, Eliana Marques, Otávio Mendes e José Miziara. Dalila de Nóbrega, neta do apresentador, grávida de um menino, voltará ao programa depois da licença-maternidade.



Lentidão



Desde a metade do ano passado, a Band tem aprovado o projeto do novo “Jornal da Noite”. Só que até agora ainda não saiu do papel. E, do jeito que vai, não vai sair tão cedo.



No radar



Na Globo, Michelle Barros é a mais cotada para dividir com Chico Pinheiro a cobertura do Carnaval em São Paulo, no lugar de Monalisa Perrone, hoje na CNN Brasil. A assessoria da emissora, consultada na última segunda-feira sobre essa mudança, ainda não se manifestou.



Bate-Rebate



· Um dos gêmeos Flávio e Gustavo, que vivem nos Estados Unidos, negocia para participar do “Made in Japão”, reality da Sabrina na Record...



· ...No programa, os famosos ficarão confinados em uma casa, com tecnologia japonesa.



· Caroline Nogueira tem apresentado o “Jornal da Noite”, nas férias de Sandro Barboza.



· Faltando poucos dias para a retomada de gravações, o SBT ainda tem dúvidas em relação ao elenco da segunda temporada de “As Aventuras de Poliana”.



· O bom trabalho na série “Dupla Identidade”, estrelada por Bruno Gagliasso, levou a Globo a convidar o diretor Mauro Mendonça Filho para “Mal Secreto”, nova produção da Globoplay...



· ...Trata-se de uma série de suspense, escrita por Bráulio Mantovani, ainda sem elenco definido...



· ... Na trama, o personagem Ernesto Zucatti é o mais renomado psiquiatra forense do Brasil e tem grande habilidade em desvendar os mais sombrios mistérios, mecanismos e perversões da mente humana...



· ...Porém, sua vida particular é um desastre.



· Produção do “Encontro” já sabe que, uma vez mais, perderá Fátima Bernardes para a cobertura do Carnaval do Rio.



· Os carros de reportagem da CNN Brasil já circulam por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



C’est fini



O site do Sexy Hot, maior canal adulto do País, fechou 2019 comemorando a conquista de 2,2 milhões de novos usuários. Além disso, o site contabilizou 4,2 milhões de visitas e 7,6 milhões totais de plays em vídeos, séries e cenas de produções nacionais e internacionais. Os dados revelam que 53% dos assinantes são jovens com menos de 35 anos, sendo 66% do sexo masculino e 34% do sexo feminino e que 78% assistem aos vídeos pelo celular.



