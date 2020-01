Nos últimos meses, após a Record anunciar oficialmente Sabrina Sato como substituta de Geraldo Luis no comando do “Domingo Show”, não foram poucas as informações de que ela poderia conduzir o programa ao vivo.



Isso ofereceria dinamismo e um gás a mais na disputa com o concorrente “Domingo Legal”, do SBT pela vice-liderança de audiência, que tem partes gravadas (Xaveco e Comprar é bom) e ao vivo. Só que não.



De acordo com o apurado, emissora e apresentadora chegaram à conclusão que a melhor alternativa seria entrar com o novo “Domingo Show” inteiramente gravado. E assim será.



Não que a Sabrina não tenha condições de trabalhar ao vivo. É que a pegada agora é outra, totalmente diferente do que foi mostrado até aqui com o Geraldo. A japonesa estará à frente de um formato de quadros e reality show, como o “Made in Japão”, em tempo de gravações em São Paulo, que exigem muita produção.



Já a estreia, confirmada para 8 de março, aí sim foi estratégica porque a apresentadora é uma das artistas mais requisitadas do País durante o período do Carnaval.





Reação aguardada



Como quase tudo no SBT, a equipe do “Domingo Legal” também encontra-se em férias. Edições ao vivo somente a partir de março.



Certamente a equipe do Celso Portiolli, a partir de fevereiro, deverá preparar alguma coisa para “recepcionar” a Sabrina.





Reuniões

Marcos Mion, após período de férias, volta a dar expediente na Record, em São Paulo, nos próximos dias. Como a próxima edição de “A Fazenda” ainda demora, existe a necessidade de se encontrar um segundo produto para o apresentador. Nos bastidores, fala-se muito na possibilidade de o Mion ficar com um dos programas que foram comandados por Gugu Liberato. Só que oficialmente ainda não existe uma posição da Record.





Organização



Deborah Secco, uma das estrelas de “Salve-se Quem Puder”, chamou para si a responsabilidade de organizar o evento, nesta segunda-feira, na Barra da Tijuca, no qual o elenco vai se reunir para assistir ao primeiro capítulo. Passou os últimos dias, entre uma gravação e outra, solicitando a presença de todos.





Ludmilla



Responsável pelo tema de abertura de “Salve-se Quem Puder”, a canção Beija-Me, Ludmilla não tem nada decidido com a Globo sobre uma participação na novela como ela mesma ou fazendo uma personagem. Mas, recomenda-se aguardar. Anitta já atacou em “Amor de Mãe”.





Band Folia

A Bandeirantes vai apostar na dupla Ju-Ju na cobertura do carnaval de Salvador.



Lá estarão Ju Moraes e Ju Guimarães se revezando nos trabalhos.





Deu liga

O trabalho dos atores Enrique Diaz, o Durval, e Clarissa Kiste, a Natália, em “Amor de Mãe” deu muito certo, com direito inclusive a momentos de humor, e tem tudo para crescer na trama. Eles se jogam mesmo.





Homenagem



Luciana Braga vai aparecer em “Éramos Seis” a partir da segunda quinzena de fevereiro. Trata-se da segunda homenagem da novela a atores que fizeram as outras versões. A primeira foi de Othon Bastos, como Padre Venâncio. Luciana viverá Zulmira, esposa de Felício, interpretado por Paulo Rocha, e chega para atrapalhar seu romance com Isabel (Giullia Buscacio). Na história, Zulmira e Felício estão separados, mas quando descobre o romance dele com Isabel, decide não assinar o desquite.







Língua estrangeira



As informações que chegam de Buenos Aires, na Argentina, cenário das primeiras gravações da série “O Anjo de Hamburgo”, protagonizada por Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi, é o que o elenco brasileiro está arrasando no inglês. A fluência na língua estrangeira era uma das exigências para garantir espaço na produção sobre a vida de Aracy Guimarães Rosa, brasileira que ajudou a salvar judeus que eram perseguidos pelo regime nazista.





Pacote



O cenário não será a única novidade do “Hoje em Dia”, na Record, a partir de fevereiro.



No mesmo mês, o programa apresentará uma série de novos quadros.







Musical do SS



O espetáculo musical “Silvio Santos Vem Aí”, que estreia em março em São Paulo, terá Velson D’Souza vivendo o Silvio; Bianca Rinaldi (Íris Abravanel); Diego Montez (fazendo Wagner Montes, Boni e Sidney Magal); Roney Facchini (Manoel de Nóbrega); Ivan Parente (Pedro de Lara); Giselle Lima(vivendo Cidinha - primeira mulher de SS - e Sonia Lima). Elenco reúne 23 atores, sob a direção de Fernanda Chamma, Marília Toledo e Marco França.





Atenção



O foco na Record é salvar o “Fala Brasil”. No jornalismo da emissora em São Paulo, esse jornalístico das manhãs aparece entre as prioridades. Em termos de investimento, tudo pode acontecer.





Espetáculo



Após temporada de cursos nos Estados Unidos, voltados para área de interpretação, o ator Alex Slama vai iniciar, dentro de duas semanas, uma série de apresentações ao ar livre em São Paulo. Espetáculo em produção. Slama tem no currículo trabalhos como “A Força do Querer”, “De Perto Ela Não é Normal”, “Impuros” e “Santos Dumont – Mais Leve que o ar”.







· Isis Valverde retomou a rotina de gravações em “Amor de Mãe”...



· ...Após a morte do pai, Sebastião Valverde, ela ficou alguns dias afastada dos trabalhos...



· ...Isis que é um dos principais nomes do elenco.



· Rede TV! não tem data para retomar o projeto de séries...



· ... O tema caiu em esquecimento na emissora, muito em função da ausência de recursos.



· Com Aline Wirley, João Marcello Bôscoli e Paulo Miklos, Xuxa inicia gravações da segunda temporada do “The Four” na primeira semana de fevereiro.



· Patrícia Maldonado encerrou trabalho na apresentação do “Aqui na Band”...



· ...Segunda, volta Silvia Poppovic, que recebeu homenagens da equipe em função do aniversário de 65 anos, no sábado...



· ...Maldonado poderá colaborar direto dos Estados Unidos, onde mora. Assunto em estudo.



· Este janeiro ainda é encarado como um mês de ajustes no Grupo Globo...



· ...Reflexo do projeto Uma Só Globo.



· No jornalismo do SBT estão acabando com os PJs e transformando todo mundo em CLT.







Com a volta do “Big Brother” à programação da Globo, o “Fantástico”, que já é líder de audiência nas noites de domingo, vai aumentar ainda mais sua distância para os concorrentes SBT e Record. Reflexo natural de uma emissora que investe em grade o ano todo.







