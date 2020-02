Subordinação à igreja causa sérios prejuízos à imagem da Record

A Record, em um institucional dos mais caprichados, apresentou as principais novidades da sua programação para este ano.



A partir do domingo (8 de março), com “Hoje em Dia” e Sabrina Sato, até os programas de temporada e realities, como “Troca de Esposas” – em exibição, “Top Chef”, “Power Couple”, “Dancing Brasil”, “Canta Comigo”, “Canta Comigo Teen”, “A Ilha” e “A Fazenda”, percebe-se a intenção de poder alcançar o maior número de pessoas.



Assim como os investimentos no jornalismo e também na dramaturgia, com os lançamentos das novelas “Gênesis”, anunciada como superprodução, e “Topíssima 2”. Sem dúvida, um conjunto de movimentos capaz de desequilibrar a briga pela vice-liderança, que é um dos objetivos a ser alcançado.



Tudo o que se espera de uma verdadeira rede de televisão, menos na insistência em se comportar e sempre seguir o que prega e determina a Igreja Universal. Um fanatismo que não cabe.



Apesar de outras tantas e provincianas situações, pelo menos a emissora não finge mais que o Carnaval no Brasil não existe.



Desde janeiro, Valéria Valenssa vem percorrendo quadras e ensaios de rua, para a Record-Rio, produzindo material para o “O Bom do Samba”. Valéria também estará à frente do “Minuto do Samba”, do “Balanço” local, fazendo entrevistas.

Que saber outra?



Na Record, pode prestar atenção, nunca pode haver qualquer situação ao Papai Noel, o barbudo simpático que nos visita em todo Natal. É proibido também.



Compasso de espera



A Record não tem nada marcado até agora sobre “Topíssima 2”. Por enquanto, como certeza, é que será produzida este ano, mas só no segundo semestre. Há até o desejo de começar um pouco antes, mas as chances são muito pequenas.



Rodízio



Assim como a Globo e a Record em seus telejornais, o SBT também passou a se valer dos bons valores de outras praças na apresentação do “SBT Brasil”. Neste sábado será a vez de Luciane Kohlmann, do Rio Grande do Sul, que estará ao lado de Marcelo Torres.

Em estudos



A direção da Band ainda não definiu qual novela irá substituir “Ouro Verde”, atualmente em cartaz. Várias possibilidades estão em análise, até a de não ser uma outra produção portuguesa.



Nova fase



O “TV Fama”, da Rede TV!, está em processo de reformulação. Pouca coisa vai sobrar do modelo atual. Terá um maior dinamismo, com reportagens mais curtas e objetivas, personagens de maior expressão e foco no hard news.



Ponto morto



A Globo, dona dos direitos, firmou posição quanto a possibilidade de a Band transmitir a Série B. Concordava, desde que não fossem mostrados jogos do Cruzeiro, Vitória e Náutico. E que não era por dinheiro, “mas uma questão de estratégia”. Negócio não andou. E são praticamente nulas as possibilidades de voltar a andar. Também pudera. É como comprar um bolo e não levar a cereja.



Nada ainda



A Record RS ainda não tem ninguém escolhido para substituir Alexandre Mota, que deixou o “Balanço Geral” para apresentar o programa “Cadeia Neles” na TV Vila Real em Cuiabá. Luiz Piratininga, diretor de jornalismo, está trabalhando no assunto, mas sem uma solução até agora.



Curto-circuito



Como a saída de Brunna Colossi, da RBS, se deu poucos dias depois de Alexandre Mota anunciar a sua mudança para Cuiabá, foi levantada a possibilidade de ser ela a nova apresentadora do “BG”. Mas não. De acordo com o Piratininga, não existiu nenhum contato com ela.



Ponto 1



Com novos cenários e pacote gráfico, o “#Provoca”, do Marcelo Tas na TV Cultura, vai reiniciar as suas gravações na semana do dia 17. Está tudo quase pronto. E atenção no detalhe, se ainda não percebeu: passa a ser “#Provoca”, em vez de “Provocações”, como era desde os tempos do Antonio Abujamra.



Ponto 2



O primeiro convidado do “#Provoca”, em sua nova temporada, será Jô Soares, com presença já confirmada.

O programa voltará ao ar na primeira semana de março.



Gravando



Marcos Pitombo começou a gravar “Salve-se quem Puder”. Bruno, seu personagem, vai aparecer na novela a partir da primeira semana de março, disputando com o irmão, Gael (Cirillo Luna), o amor de Micaela (Sabrina Petraglia). A torcida nas redes sociais é para que Pitombo e Sabrina revivam o par romântico, como aconteceu com o casal de sucesso #Shirlipe de “Haja Coração”, também escrita por Daniel Ortiz.

Bate – Rebate



· Gal Costa, Maria Gadú e Criolo são os convidados do segundo episódio da série “Milton e o Clube da Esquina”, que vai ao ar nesta sexta, 22h30, no Canal Brasil...



· ... A conversa, conduzida por Gabriel Leone conta com as presenças de Lô Borges, Márcio Borges e Ronaldo Bastos, relembrando com Milton Nascimento.



· “Edição das Dez”, da GloboNews, a partir deste sábado, passa a ter uma coluna de cinema, conduzida por Artur Xexéo.



· Trabalho de Manuela Dias, autora de “Amor de Mãe”, é elogiado na Globo...



· ... Há o entendimento que há muito tempo uma novela das 9h não tinha uma “costura” tão bem feita entre os seus diferentes núcleos.



· Nesta sexta, Anamaria Dias, autora e atriz, figura das mais respeitadas do nosso teatro, será a focalizada no “Persona em Foco”, 22h45, na TV Cultura.



· No canal GNT, nesta sexta, às 23h, tem a transmissão do “Baile da Vogue”, direto do Copacabana Palace.



· TV Brasil vai de futebol, Remo e Paysandu, pelo campeonato paraense, a partir das 16.



· Conforme o previsto, na tarde de ontem(quinta), Xuxa gravou “valendo” o primeiro “The Four” desta temporada 2020, com estreia em março.



· Coisas de edição: de acordo com a Globo, em vez de terça, a participação de Cissa Guimarães e Zeca Camargo na novela “Amor de Mãe” acontecerá na segunda.



C´est fini



Paolla Oliveira será a última convidada da temporada do “Saia Justa de Verão”, da Astrid Fontenelle, Gaby Amarantos, Mônica Martelli e Pitty. Exibição no GNT, quarta-feira que vem, a partir das 21h.



