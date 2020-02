'Avenida Brasil' chega ao centésimo capítulo em alta no 'Vale a Pena'

Na próxima sexta-feira, dia 21, “Avenida Brasil” chegará ao centésimo capítulo no “Vale a Pena Ver de Novo”. E a Globo não tem do que reclamar dos resultados dessa novela escrita por João Emanuel Carneiro. Após uma semana repleta de reviravoltas e cenas memoráveis, a reprise continua mobilizando a audiência e as redes sociais.

Na segunda, dia 10, capítulo em que Nina (Débora Falabella) cortou o cabelo de Carminha (Adriana Esteves), marcou 22 pontos de audiência em São Paulo e 23 no Rio..



No dia 12, em São Paulo fechou com20 pontos e no Rio, 24, números considerados acima da média.



Desde a estreia em outubro, “Avenida Brasil” registra média-geral de 17 pontos em São Paulo e 20 no Rio, um desempenho considerado excelente na faixa.



Em São Paulo, desde 2009 uma novela exibida no “Vale a Pena” não supera essa média de audiência (17 pontos) considerando as primeiras 18 semanas. No Rio é a maior média (20 pontos) considerando as primeiras 18 semanas desde 2017.



A repercussão de “Avenida Brasil” nas redes sociais também tem chamado atenção. Na mesma semana do embate entre as duas personagens, a #ValeAPenaVerDeNovo atingiu 243,3 mil menções, apresentando 186% de crescimento em relação à anterior, enquanto a tag “ME SERVE VADIA” foi parar nos TTs.





A propósito



Falando em “Avenida Brasil”, Marcello Novaes se prepara para viver o seu próximo vilão.



Em “Malhação: Transformação”, que estreia em maio, ele fará Ivan, um advogado e bandido da história.







Estrago



As últimas chuvas, responsáveis por um caos em São Paulo, além de tudo, abriram uma cratera na cidade cenográfica da novela “As Aventuras de Poliana”.



O SBT não conseguiu contabilizar o tamanho do estrago. Vários cenários foram perdidos.







Reforço estrangeiro

Para compor o time de efeitos especiais e visuais de “O Anjo de Hamburgo”, a Globo contratou o especialista britânico Jonathon Barrass – vencedor de cinco Emmys.

Em seu currículo, ”Game of Thrones” (seis temporadas), “Harry Potter”(seis filmes), “James Bond” (‘Cassino Royale’ e ‘Um Novo Dia para Morrer’), “Batman Begins”, “Tomb Raider”, entre outros.





Vida no Azul - 1



O casal de biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo (os mesmos de “Domingão Aventura”, quadro do “Faustão”) tem suas vidas e carreiras dedicadas ao estudo dos oceanos.



Formando uma dupla de pesquisadores experientes, eles se especializaram na captação de imagens do mundo submarino.





Vida no Azul - 2



E a partir de terça-feira, 10 de março, às 22h15, João Paulo e Roberta vão compartilhar esses registros e conhecimentos, feitos ao longo dos mais de 20 anos de expedições e pesquisas, com a estreia da série “Vida no Azul” no canal Animal Planet.



A produção, em 12 episódios, é da Natural History Brazil.





Audiência



O “Bom Dia & Cia.”, apresentado por Silvia Abravanel, foi um dos destaques do SBT em janeiro, na Grande São Paulo.



Ao longo do mês, o infantil marcou 7,2 pontos de média e fechou na segunda colocação, encostado na Globo, que registrou 9,3. Record, em terceiro, marcou 6,5 pontos.





Séries antigas



As séries “Jaspion” e “Changeman” poderão ser resgatadas pela Band.



A Sato Company, que levou “Orange Is The New Black” para a emissora, tem esse objetivo, além de outras produções.





Agora não

A série “Ausentes”, produção da Turner para o TNT, com Maria Flor e Erom Cordeiro, já está inteiramente gravada. Porém, ficou decidido que só será lançada em 2021.



Trata-se de uma trama policial em 10 episódios que acompanha as ações da misteriosa Maria Julia e do ex-delegado Raul Fagnani, que investigam casos de pessoas desaparecidas. É ambientada na Grande São Paulo.



Corre-corre

Sabrina Sato está pisando fundo nas gravações do novo “Domingo Show” por causa dos seus muitos compromissos.



Aliás, durante a Olimpíada, ela terá uma agenda de trabalhos no Japão. Vai aproveitar, evidentemente, para gravar algumas matérias para seu programa.





Selinho



A transformista brasileira Catherrine Leclery, famosa por estrelar comerciais e campanhas publicitárias na Alemanha, onde mora há 27 anos, grava dia 18 o programa “Café com Selinho”.



Trabalho comandado por Marcello Camargo, filho da saudosa Hebe, no YouTube.







Bate-Rebate



· Record pretende gravar “Gênesis” no Marrocos a partir de março...



· ...Se tudo der certo, serão 40 dias de trabalho naquele país.



· ...E mais: a emissora contratou um dos principais coloristas do mercado, André Miranda, para finalizar os capítulos dessa novela.



· “Amor de Mãe”, desde o início, está muito em cima dessa questão do desaparecido Domênico...



· ...Do jeito que vai, a autora Manuela Dias vai levar essa trama até o último capítulo.



· A ideia é que o “The Noite”(SBT), na volta dos inéditos, apresente novidades também no cenário.



· Formato é a palavra de ordem nas produções da Record...



· ... Criar que é bom ninguém quer saber. Dá trabalho. Ou falta capacidade.



· O filme "Intervenção", que conta com Camilla Camargo no elenco, acaba de ganhar data de estreia: 3 de setembro.



· O jornalístico de Reinaldo Gottino e Carol Nogueira na CNN Brasil, “360º”, contará com as participações de Lourival Sant’Anna (internacional) e Raquel Landim (economia)...



· ...Além das entradas ao vivo do escritório de Brasília, com as informações políticas de Daniel Adjuto e Renata Agostini.





C´est fini

A GloboNews dispara neste domingo sua cobertura do Carnaval, em programas e telejornais. Hoje, às 16h05, com o “Via Brasil” vai mostrar a diversidade cultural e as variadas tradições carnavalescas de Pernambuco, Recife, Bahia e Rio de Janeiro. Na terça-feira dia 18, às 23h30, o “Arquivo N” apresenta imagens inéditas de carnavais da década de 1930 e homenageia os 90 anos da Cinédia, que ficou marcada como uma das mais importantes produtoras do cinema brasileiro.



Em Salvador, a maior novidade: este ano, a GloboNews terá um estúdio dentro do Camarote da Veveta, espaço exclusivo da cantora Ivete Sangalo, que estreia no Circuito Barra-Ondina.







Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!