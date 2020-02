Band muda nome e define lançamento de novo canal de agronegócios

Não será mais “AgroNews”, mas “AgroMais”, o nome do novo canal de agronegócios do Grupo Band. Com sede em Brasília, o seu lançamento está confirmado para 18 de março, às 17h, durante solenidade no Congresso Nacional.



Chama atenção a velocidade adotada para colocar o “AgroMais” no ar, porque a sua existência só veio a público recentemente, durante um evento, em São Paulo, que contou com a presença de Jair Bolsonaro.



Porém, todos os processos para o lançamento, informa-se, estão muito adiantados, como a base de operações, em Brasília, montagem de grade, profissionais contratados e colaboradores.



Será um canal exclusivo de notícias, destinado a atender principalmente o segmento de produção rural. Canal pago, sim, mas que também terá uma forte atuação no digital, presente em todas as plataformas. Esse é o plano. Haverá programação 24h, todos os dias e apoio de profissionais do BandNewsTV.



Marcello D’Angelo, diretor-executivo do BandNews, também ficará responsável pelo “AgroMais”. Aliás, na última segunda-feira, ao lado da executiva Monica Monteiro (diretora de canais pagos do grupo), ele comandou a primeira reunião com todos os apresentadores e analistas.



Já estão fechados para a programação: Roberto Rodrigues – ex-ministro da Agricultura; o pesquisador Evaristo de Almeida (Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); e Samanta Pineda, do Terra Viva, advogada e especialista em direito socioambiental, além do site AgroData.

Bom problema



A direção da Rede TV! está diante de um problema, no futebol falado como “problema bom”, quando o treinador tem dois bons valores para a mesma posição. Mariana Godoy está se saindo muito bem no “Rede TV News”. Após sua entrada, a audiência subiu. Porém, ela só ficará até esta sexta-feira. Na semana que vem, a titular Amanda Klein já estará de volta da licença-maternidade.



Malhação



Após “O Sétimo Guardião”, Yanna Lavigne acertou um novo trabalho com a Globo. Ela vai integrar o elenco de “Malhação: Transformação”, que estreia no dia 11 de maio.



E outra

A influenciadora digital Julia Rodrigues, de São Paulo, será uma das muitas caras novas da próxima “Malhação”. Ela viverá Meiri, moradora de uma comunidade.



Ajuda



Carol Sampaio vai gravar uma participação em “Salve-se Quem Puder” como ela mesma. Na história, a promoter entrará em cena para "salvar" a inauguração do restaurante de Micaela (Sabrina Petraglia). Hugo (Leopoldo Pacheco) sabotará o evento da própria filha e afastará os convidados. Micaela então pedirá ajuda a Carol Sampaio, que lotará o lugar.



Renovação



A próxima edição do “Dancing Brasil” na Record deverá renovar por completo o quadro de coreógrafos. Ou quase isso. Na edição vencida pelo cantor D’Black, sobraram reclamações desses profissionais.



Teatro



Antônio Fragoso, que integra o elenco do “Zorra” na Globo, estreia o monólogo “O baterista” no dia 3 de março, no Teatro Poeira, em Botafogo, no Rio. No espetáculo, ele conta com a parceria de seus colegas de programa, como o autor Celso Taddei – com quem divide a produção –, o diretor Diego Molina e o assistente Alexandre Régis.



Empolgado



Leonardo Brício, atualmente em “Arcanjo Renegado”(Globoplay), ficou 15 anos afastado de produções da Globo. E após um período na Record, entre 2006 e 2012, também parou de ser chamado. Estranho. Agora, entende que é a hora de recuperar o tempo perdido e está muito confiante com a possibilidade de novos trabalhos na Globo.



Fase das batalhas



Claudia Leitte se reuniu com seu time de 24 crianças para um papo sobre o início das ‘Batalhas’ do The Voice Kids. A nova etapa do reality musical começa neste domingo, dia 22. Nela, as crianças se dividirão em trios e caberá ao próprio técnico escolher quem permanece na competição. A etapa dura quatro semanas.



Elétrico



O vínculo de Aguinaldo Silva com a Globo termina no próximo dia 29. E a informação de amigos é que o autor tem produzido como nunca. Outro dia, numa rede social, ele comentou: “Todo dia acordo com a cabeça fervilhando de novas ideias e projetos...”. Tudo indica que o Aguinaldo vai mesmo para o streaming, apesar da “paquera” de algumas emissoras de TV.



Convidada especial



A Record tem mais é que usar de todos os meios para alavancar a estreia do novo “Domingo Show”, da Sabrina Sato. Contar com o elenco da casa, por exemplo. Ontem foi a vez da Xuxa gravar participação.



Bate-Rebate



· “Oléé S.A. – Business & Sports”, sob o comando de Beetto Saad, tem estreia prevista para o dia 31 de março...



· ...Detalhe: os primeiros 30 minutos do programa serão exibidos ao mesmo tempo no BandSports e no BandNews TV...



· ... Depois, os convidados continuarão por mais uma hora e meia com o programa somente no canal de esportes...



· ...Aliás, o lançamento do “Oléé”, realizado segunda-feira em São Paulo, foi dos mais concorridos.



· O “Vale a Pena Ver de Novo” mostra sexta-feira o centésimo capítulo de “Avenida Brasil”.



· Dani Bolina e Quitéria Chagas também estarão na cobertura do Carnaval pela Rede TV!.



· A partir de sábado, 14 de março, às 22h, o Discovery revela os bastidores de operações realizadas pelos agentes que patrulham os limites dos territórios brasileiro e colombiano com a série “Operação Fronteira – América do Sul...



· ... Serão vinte episódios de meia hora, numa coprodução entre a Mixer Films e a Discovery.



· Equipes da CNN Brasil já estão espalhadas, em busca de material para a estreia, em março.



· A volta de Celso Zucatelli foi mesmo um grande acerto da direção de jornalismo da Record.



· “Salve-se Quem Puder” registrou recorde semanal na terceira semana de exibição, entre os dias 10 a 15 de fevereiro...



· ...Em São Paulo, marcou 28 pontos de audiência e 44% de participação. No Rio registrou 30 pontos de audiência e 49% de participação.



· Silvio Santos mandou suspender a produção de “A Semana do Presidente”.



C´est fini



Brincando com a inversão de papéis no carnaval, o Band Folia vai premiar a Melhor Cantora com um troféu na cor azul em formato de coração, e Melhor Cantor (coração rosa). Os troféus foram criados por Luciana Dias, diretora do Núcleo de Arte e Criação do Grupo Band, e feitos pela artesã Adriana Suzuki.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!