À moda antiga, Globo volta a autorizar gravações de novelas no exterior

Já de alguns anos, a dramaturgia da Globo acabou com a festa de gravar todo começo de novela fora do Brasil.



Tudo era armado pelos autores, para justificar um início na Itália, Portugal, Holanda..., enfim, destinos dos mais diferentes e pitorescos. Até o Japão entrou na conta. Era a GloboTur funcionando em seu mais pleno vapor. Uma festa.



A partir de um determinado instante, porém, foi decidido dar um basta.



Tudo passou a ser feito no Brasil, em seus próprios estúdios mesmo, quando necessário usando dos recursos hoje disponibilizados para colocar a imagem de qualquer lugar. Até na Lua, se por acaso alguém entender necessário.



Caso de exceção ou não, nota da Cristina Padiglione, no Agora, recentemente publicada, revela que a novela da Lícia Manzo, substituta de “Amor de Mãe”, terá cenas em Praga, na República Tcheca.



Mas, segundo ela, nada que lembre a folia do passado. Será uma comitiva das mais reduzidas.





Palco



Camila Pitanga está apenas pelos trabalhos do espetáculo "Por Que Não Vivemos?", no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, que fica em cartaz até 19 de abril.



Ela já gravou toda a nova temporada do programa “Superbonita” para o GNT.





Parceria



O Grupo Band fechou uma parceria com o canal americano RFD-TV.



Pelo acordo, haverá uma troca de conteúdo, envolvendo esse canal rural pago e o Terra Viva.





Comédia



Começaram no Rio as filmagens da comédia "Assombro", uma coprodução 20th Century Studios e Movie&Art, em associação com o canal francês TF1. Trata-se do oitavo longa-metragem do cineasta Felipe Joffily (“Muita Calma Nessa Hora” e “E Aí... Comeu?”).



Renata Gaspar, atualmente no “Fora de Hora” na Globo, faz um dos principais papéis: um fantasma.



Parcerias



A CNN Brasil contratou a Paris Filmes para realizar toda a captação externa que acompanhará os repórteres em São Paulo, Rio e Brasília. Esse processo é conhecido como ENG - abreviatura de Eletronic News Gathering (Captação Eletrônica de Notícias).



Termo usado para designar equipamentos portáteis para realizações de reportagens.



A CNN também utilizará estrutura da produtora Casablanca.





Sempre juntos



Thiago Fragoso e Otávio Augusto (foto) formam uma dupla inseparável nos bastidores de “Salve-se Quem Puder”.



Na trama das sete, Alan e Ignácio são neto e avô, que apresenta os primeiros sintomas de Alzheimer.



Fora de cena, os atores mantêm a mesma cumplicidade. Costumam conversar bastante antes da gravação e estudam as cenas juntos.





Quatro mãos



A próxima “Malhação”, com o subtítulo Transformação, é uma história, escrita e criada por Márcia Prates e Priscila Steinman.



Portanto, duas autoras, e não apenas Steinman, como tem saído em alguns lugares.





Mudança

Vários núcleos da primeira temporada de “As Aventuras de Poliana” vão desaparecer. E isso inclui o do personagem Luciano, vivido por Felipe Folgosi, que deixa a novela.



O SBT anunciou os novos contratados para a próxima fase da trama: Junno Andrade, Amanda Acosta, Marcello Airoldi, Bella Chiang, Luisa Bresser, Mariana Campolongo, Otávio Martins, Allana Lopes, Thiago Franzé e João Pedro Delfino. Gravações em março.





Aquecimento



Nos últimos dias, os atores recém-chegados à equipe de “Poliana” conheceram os estúdios do SBT, além de participar de reuniões e ensaios. Todos começam a gravar depois do Carnaval.





Agradeceu



Flávio Galvão, atualmente gravando “Gênesis” como Deus, foi pego de surpresa com um convite da Globo para integrar elenco de uma nova minissérie. O ator agradeceu o convite.



O seu contrato com a Record ainda tem um bom tempo de duração.





Preparativos

O canal pago Smithsonian, de ciência, documentários e entretenimento, que o Grupo Band trouxe ao Brasil, comemora um ano em abril.



Para marcar a data, prepara algumas novidades, entre elas, uma visita ao Brasil de um de seus principais executivos norte-americanos. Tudo em tempo de negociação.





Bate-Rebate



· São muitas as reuniões promovidas pela equipe do “Se Joga”, ainda em busca de um formato ideal para o programa...



· ... Uma busca que não deve parar tão cedo.



· Felipe Araújo, do sucesso ‘Atrasadinha’, já se garantiu na estreia do novo “Domingo Show” com Sabrina Sato, dia 8 de março.



· Canal adulto do Grupo Band, o SexPrivé vai disparar uma série de novidades a partir de março, segundo sua direção...



· ...Ou seja, não vai ficar limitado à contratação da atriz pornô Maru Karv.



· ...A proposta do Privé é investir cada vez mais em conteúdo nacional, reduzindo o número de enlatados.



· O especial “Juntos A Magia Acontece”, exibido pela Globo na grade de fim de ano e estrelado por Milton Gonçalves, além da boa audiência, foi muito bem avaliado pela direção da casa...



· ...A ideia é que programas na mesma linha disputem uma vaga na programação deste ano, em dezembro.



· Ana Carbatti, Consulesa na primeira fase de “Salve-se Quem Puder”, vai voltar à novela...



· ...Mas só por volta do capítulo 84.





C’est fini



Ex-“Malhação”, Marcela Fetter protagonizará “Verona”, série criada pelo ator Leonardo Machado antes de seu falecimento em 2018. Inspirada na tragédia mais famosa de Shakespeare, a produção acompanhará a paixão entre dois jovens de famílias rivais da fronteira Brasil-Uruguai.



O mocinho será interpretado por Lucas Zaffari. “Verona” tem estreia prevista para o segundo semestre no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. Direção de Ane Siderman.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!