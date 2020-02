'Gênesis' vem com uma proposta de novela bem diferente

“Gênesis”, próxima bíblica da Record, será apresentada em sete fases, com durações e, muitas vezes, elencos também diferentes.



São elas: “Adão e Eva”, “Torre de Babel”, “Noé e o Dilúvio”, “Abraão”, “Isaque e Rebeca”, “Jacó” e terminará com “José do Egito”.



Haverá, evidentemente, um ponto de amarração entre elas, mas com uma renovação de personagens que será sempre frequente e de acordo com as etapas estabelecidas.



“Adão e Eva”, por exemplo, que teve suas cenas gravadas em outubro, não deverá passar de uma semana no ar, ao contrário de outras com maior duração.



A exibição de “Gênesis” se dará em 150 capítulos e está com as suas gravações ainda no começo, mas já exigindo um trabalho de pós-produção dos mais cuidadosos.



Superados alguns problemas, inclusive trocas de autores, casos de Gustavo Reiz e Emílio Boechat, a sua estreia agora já é anunciada para abril.





Produção complicada



Ainda com relação a “Gênesis” e as trocas de autores que acabaram existindo, há um atraso bem preocupante no número de capítulos até agora disponibilizados para a produção.



O que se informa é que o planejamento da viagem ao Marrocos, pelas mesmas razões, também será forçosamente alterado.





Na espera



O time do “Fofocalizando”, se depender da direção do SBT, deverá ganhar um reforço muito em breve. Já existe um nome cogitado. No sofá do programa há um lugar vazio desde a saída do Leo Dias.



Porém, ainda depende de Silvio Santos autorizar.





Não terá



O desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo, na próxima sexta-feira, corre o risco de não ter televisão.



A Globo, dona dos direitos, há alguns anos desistiu de transmitir. E a TV Cultura, que seria uma possibilidade, decidiu não fazer.





Jornalismo



A cobertura de Carnaval da TV Cultura ficará restrita ao trabalho do departamento de jornalismo.



Atenção maior aos blocos e exibição em seus diversos telejornais.





Segue normal



A programação do SBT, faixas da manhã e tarde, vai continuar sendo a mesma.



A informação é que não existe nenhuma possibilidade de mudança, nem mesmo com o “Bom Dia & Cia”, que continuará com as suas 4h30 de duração.







Cinema



Julio Andrade interpreta Ramiro no filme “Aos Olhos de Ernesto”, escrito e dirigido por Ana Luiza Azevedo.



Nesta nova produção da Casa de Cinema de Porto Alegre, Ramiro quer convencer o pai Ernesto (Jorge Bolani) de que ele não pode mais viver sozinho, devido às limitações da idade. E encontra sérias resistências. Estreia nos cinema, dia 2 de abril.





Estúdio



Estão marcadas para o próximo dia 4 as primeiras gravações da nova temporada do “Que História é Essa, Porchat?”, programa do GNT.



A produção, só na próxima semana, irá definir a lista dos convidados.





Pilotando



O “Jornal da CNN”, na CNN Brasil, na forma e conteúdo terá semelhanças importantes com o “Jornal da Globo”, que já teve apresentação de William Waack.



Além do noticiário, ele irá interagir quase o tempo todo com os comentaristas das mais diferentes áreas. A maioria deles no estúdio.





Sem folga



Todos os funcionários da CNN Brasil, incluindo o seu elenco, estão trabalhando normalmente nesses dias de Carnaval.



E trabalhando como se já estivesse no ar. São os preparativos finais.



Roda Viva



O sambista e compositor Nei Lopes será o entrevistado do “Roda Viva”, segunda, 22h, na TV Cultura.



Com mais de 350 músicas gravadas por grandes nomes da MPB, ele é o convidado desta edição especial de Carnaval. Apresentação de Vera Magalhães e as participações de João Marcelo Bôscoli, Fabiana Cozza, Roberta Martinelli, Leonardo Bruno e Tiago Muniz.





Amor de filha



Zezita Matos, atriz paraibana, fará participação em “Amor de Mãe”, na Globo.



Na trama, Lurdes (Regina Casé) viaja para Malaquitas para rever sua mãe, Dona Maria, que está muito doente. Desde que saiu praticamente fugida de sua cidade natal, Lurdes nunca mais deu notícias para sua mãe. Quem vai interpretar Maria é Zezita, que trabalhou com o diretor José Luiz Villamarim em “Onde Nascem os Fortes”. Ela também fez parte do elenco de Velho Chico.





Bate – Rebate



· Paloma Tocci e Joana Treptow agora também formam o time fixo do “Jornal da Band”...



· ... Paloma com o esporte e Joana apresentando o tempo.



· A quem interessar possa, o SBT ainda não definiu as substitutas das suas novelas da tarde...



· ... Todas ainda têm certo tempo de exibição pela frente.



· Na Globo, o futebol muda de dia. Em vez do domingo, como normalmente acontece, as transmissões serão neste sábado...



· ... Para São Paulo, campeonato paulista, o jogo é Ituano e Santos...



· ... No Rio, no horário que seria do futebol, 15h30, vai entrar uma sessão especial de cinema, com o filme “Juntos e Misturados”...



· ... Em toda a rede, “Caldeirão do Huck”, mais curto, será exibido das 17h às 18h30.



· BandSports começou a acelerar os preparativos para a transmissão da Olimpíada de Tóquio...



· ... E a equipe que vai viajar já está praticamente montada.







C´est fini



A Record ainda não tem apresentadores para o “Power Couple” e “Canta Comigo”.



E para o “Canta Comigo Kids” e “A Ilha” também não. Internamente, desconfia-se, este assunto será tratado um pouco mais à frente, até porque uma das figuras cogitadas estará agora totalmente envolvida com Carnaval.







Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!