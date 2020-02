O que vale a pena ver de novo depois de Avenida Brasil?

“Avenida Brasil” será apresentada até abril nas tardes da Globo. Mas, e depois, o que vale a pena ver de novo? Cada um certamente tem o desejo de rever um grande sucesso, uma produção marcante.



Oficialmente, a emissora ainda não revela o nome da trama que ocupará o horário, mas isso também não quer dizer que não esteja escolhida.



Faz parte da estratégia esconder o jogo, até para não tirar o foco da novela atual, “Avenida”, que está bombando em audiência e nas redes sociais.



O que se pode afirmar é que há uma lista enorme de possíveis candidatos ao horário.



Liderando a fila encontra-se “Êta Mundo Bom!”(2016), escrita por Walcyr Carrasco, com Elizabeth Savala, Sérgio Guizé, Débora Nascimento, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Camila Queiroz...; “Amor à Vida”(2013), também de Carrasco, com Antônio Fagundes, Paolla Oliveira, Malvino Salvador, Mateus Solano, Vanessa Giácomo..., e “A Favorita”(2008), de João Emanuel Carneiro, protagonizada por Cláudia Raia e Patrícia Pillar.



Quem sabe, também, não possa aparecer um sucesso de Benedito Ruy Barbosa ou Walther Negrão?



O fato é que o “Vale a Pena Ver de Novo”, com “Por Amor” antes e “Avenida Brasil” agora, está embalado. E a Globo não pode errar na escolha da sua próxima atração.





Infantil

O canal Gloob promove dia 2 de março a estreia da terceira temporada da série “Escola de Gênios”. Na produção, Kaik Pereira interpreta Isaac, o protagonista.



“Escola” também é um grande sucesso de vendas, distribuída para mais de 30 países.





Negociando



Monique Alfradique está em negociação avançada para integrar o elenco de “Casa Paraíso”, nova série de Leandro Hassum que estreia ainda este ano no Multishow.



A atriz viverá a personagem Manu, que seria de Viviane Araújo.



Como antecipado, Viviane deixou o elenco para se dedicar a “Mal Secreto”, nova série da Globoplay.







Nova grade



O BandNews, canal de notícias do Grupo Band, vai promover uma série de estreias a partir de março. No mesmo mês, a CNN Brasil iniciará suas transmissões e a ordem, do lado da Band, também é mostrar serviço.





No time



Eduardo Oinegue, âncora do “Jornal da Band”, comandará um programa nessa nova fase do BandNews. O projeto ainda está sendo formatado e terá a Justiça como foco.





Reencontro



Desde 2015, quando fizeram a novela “A Regra do Jogo”, Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo não dividiam um set de gravações. Elas voltaram a se encontrar em “Filhas de Eva”, nova série da Globo que acaba de encerrar a fase de gravações.





A obra



“Filhas de Eva” aborda relações entre as pessoas em sua essência: destinos que se cruzam, decisões que geram transformações em cada personagem e seus desdobramentos que alteram os caminhos de todos na trama. Cerca de 70% das cenas foram gravadas em externas e as demais, nos Estúdios Globo.



Outros nomes



Com atores da televisão e do teatro, o elenco de “Filhas de Eva” reúne ainda Erom Cordeiro, Marcos Veras, Analu Prestes, Cecília Homem de Melo, entre outros. A direção é de Leonardo Nogueira.





Internet



Já está disponível no Discovery.com a série “S.O.S. Animal”, um docu-reality que segue as missões de duas profissionais que não têm medo de enfrentar os desafios mais difíceis para salvar a vida dos animais. Carla Sássi, bombeira civil e veterinária, e Amélia Oliveira, veterinária, vão até locais de grandes tragédias ambientais e lugares onde há maus- tratos, focando em resgates complexos.



São dez episódios de quatro minutos cada.





Trilogia



Em 12 de março chega aos cinemas a comédia “Solteira Quase Surtando”, movimentando Mina Nercessian, Stepan Nercessian, Leandro Lima, Letícia Birkheuer, Rafael Infante, Dani Valente, Lui Mendes, William Vita, Beth Zalcman e Tuna Dwek. Direção de Caco Souza.



E a ideia é produzir também “Casada Quase Surtando” e “Desquitada Quase Surtando”.





Aviso de embarque



Oliveira Andrade, Álvaro José e Elia Junior estão na lista de profissionais do BandSports que trabalharão na Olimpíada diretamente do Japão.



O canal deverá enviar para os jogos cerca de 30 pessoas. Detalhes como voos, hospedagem e uniforme já estão todos definidos.





Natação



Ricardo Prado, considerado um de nossos maiores nadadores, também fechou com o BandSports para a Olimpíada.

Ele se junta a André Domingos, Fofão, Marcelo Negrão, Daniele Hypólito, entre outros.





Derruba tudo



Durante o período da Olimpíada, o BandSports vai respirar o evento 24h por dia.



Tanto assim que toda a grade atual do canal será “derrubada” para priorizar os jogos.





Continua



Na próxima temporada da série “Segunda Chamada”, que estreia em abril na Globo, Thalita Carauta e Hermila Guedes voltam a interpretar as amigas e professoras Eliete e Sônia.



A produção também terá um novo elenco, com destaque para a chegada de Moacyr Franco e Ângelo Antônio.





Bate – Rebate



· O músico Samuel Rosa gravará o “#Provoca”, de Marcelo Tas na TV Cultura.



· Aguinaldo Silva sacou a calculadora: “Fiz as contas e quase caí duro: em 41 anos escrevi 2997 capítulos de 15 novelas”, postou ele.



· Prosseguem em São Paulo as filmagens de “A Garota da Mota”, com Maria Casadevall e Duda Nagle.



· O Corinthians estará em “Salve-se Quem Puder”, novela das sete da Globo...



· ... Na história, Renatinha (Juliana Alves) combina de assistir uma partida do Timão com Rafael (Bruno Ferrari), mas o empresário não consegue sair a tempo do escritório e acaba doando os convites para Catatau (Bernardo de Assis)...



· ... O office-boy da Labrador vai aproveitar a oportunidade para se aproximar de Renatinha durante o jogo...



· ...A cena vai ao ar no fim de março.



· Estão chegando ao fim no Rio as filmagens de “Juntos e Enrolados”, comédia com Rafael Portugal Cacau Protásio...



· ...O roteiro leva assinatura de Cláudio Torres Gonzaga, Sabrina Garcia e Rodrigo Goulart.







C´est fini



Marcello D’Ângelo, diretor-executivo do BandNews TV, passou a viver entre São Paulo e Brasília. Tem sido muito frequentes as suas viagens à capital do País, por causa dos preparativos de lançamento do canal “AgroMais”, nova aposta do Grupo Bandeirantes, marcado para 18 de março. D’Ângelo responde pelos dois canais.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!