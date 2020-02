Repórter desde o começo da carreira, década de 1980, na TV Globo – Brasília, agora, no Fox Sports, Mauro Naves irá exercer a função de comentarista.



Na verdade, repórter é uma função que todo bom jornalista, em tempo nenhum, deixa de ser. Buscar a informação, pesquisar, checar, elaborar textos e reportagens são atividades que fascinam todo profissional.



A experiência acumulada ao longo de 31 anos à beira dos gramados, caso do Mauro, assim como de tantos outros, agora será levada para as cabines e mesas de debates. Irá participar imediatamente de programas, já neste domingo no “A Última Palavra” e transmissões de jogos, começando pela “Libertadores”, em partida da próxima semana, que ainda será definida.



Independentemente do rumo que o Fox Sports poderá tomar, se verifica que o canal continua operando normalmente e procurando atender aos seus assinantes da melhor forma possível, inclusive através de contratações importantes, na altura da que acaba de realizar.



E a recíproca, verifica-se, também é verdadeira: o mercado continua acreditando no trabalho do FS.



E na sua importância.

Palavra dele



O próprio Mauro Naves fala deste seu próximo passo: “É um desafio realmente, porque não é só uma simples troca de canal, mas um trabalho novo. É uma função diferente, preciso também me preparar e me acostumar com ela”. E completa: “quero retribuir à altura o que esperam de mim”.



Em meio a isso



Fato novo, ainda em torno do Fox Sports, é a saída do seu principal executivo, conforme notícia antecipada por Juca Kfouri. Eduardo Zebini, ainda sem confirmar, irá assumir a CBF TV.



E o detalhe



Desde a saída da Globo e o acerto com o Fox Sports, Mauro Naves recebeu vários convites e analisou diversas possibilidades. Por exemplo: participar do “Uma Vida, Um Sonho” da Glenda Kozlowski no SBT, foi uma delas.



Sem explicação



Por enquanto, a nota é que em 9 de março será realizado o evento de lançamento da CNN no Brasil. Mas, como assunto proibido, até agora nada é informado sobre o início efetivo das suas operações. Meio complicado.



Voz padrão



Contratado no começo de janeiro, só agora a CNN Brasil anuncia Antonio Viviani como a sua voz padrão. Profissional com longa trajetória, mais de 50 anos nessa estrada, teve passagens importantes na ESPN e Band.



Erro grave



A Rede TV! continua cometendo equívocos bem importantes na sua grade de programação. Por exemplo: um programa de esportes, que é bom, sendo exibido no começo da manhã, 8h45, depois de quase seis horas de igreja. Nada a ver.



Assim como



Na faixa do almoço, onde a Rede TV! tinha o programa da Olga Bongiovanni, foi colocado o “Tricotando”, que não consegue ir além de 0,2 no Ibope. A Olga dava mais. E a culpa não é inteiramente do “Tricotando”, mas seu horário de exibição. Por que não a inversão com o programa de esportes?



Música



O formato verão do “Só Toca Top”, com Ludmilla e Mumuzinho, fica no ar até o dia 28 de março. A edição tradicional, movimentando Maiara e Maraisa, entre outros nomes, voltará em abril.



Tá complicada



Muitos problemas continuam conturbando a ordem nos bastidores de “Gênesis”, a nova bíblica da Record. Longe de estrear, a novela já tem um histórico de encrencas que supera os limites do aceitável. Desde troca de autores, melhor entrosamento com a produtora Casablanca e diferentes ordens disparadas das mais diferentes direções, de tudo já teve um pouco.



Histórico de problemas



Estreia definida para abril, “Gênesis” ainda tem pela frente um roteiro de gravações no Marrocos. Mas que, pelos inúmeros problemas existentes, também já foi inteiramente alterado. Pouca coisa do que se planejou no começo será possível colocar em prática.



Diante de tudo



O que se observa agora com “Gênesis”, mas em outras tantas realizações é que a Record consegue se atrapalhar com ela mesma. A concorrência interna e a relação conflituosa entre muitos dos seus setores, em quase tudo, colocam-se sempre como os seus principais problemas.



Preparado a volta



Depois de quase um ano e meio descansando a imagem, até para caracterizar o fechamento de um ciclo, Millena Machado está pronta para encarar novos desafios. Desde a sua saída da TV Globo, em outubro de 2018, a sua correria continuou sendo a mesma, com apresentação de eventos, palestras e um projeto próprio a favor da diversidade surda, ela começa a planificar a sua volta. Negociações em curso.



Bate – Rebate



• Passado o Carnaval, a Globo voltou a acelerar as gravações de “O Anjo de Hamburgo”...



• ... Agora com cenas em diferentes lugares do Rio de Janeiro...



• ... Copacabana, principalmente.



• “Canal Livre”, da Band, também sofrerá mudanças em breve...



• ... Além de ser apresentado de uma forma diferente da atual, também receberá novos cenários e pacote gráfico.



• A Rede TV! continua usando e abusando de cenários virtuais...



• ... Já é hora de mudar e tentar apresentar trabalhos mais criativos.



• A propósito de Rede TV!, algumas mudanças na sua linha de produção e programação serão discutidas em reunião de diretoria no começo da próxima semana...



• ... Programas, com dificuldades em sair do traço, correm sério risco de desaparecer.



• Celso Portiolli concluiu em Brusque/SC as gravações da sexta temporada do quadro "Comprar é Bom, Levar é Melhor".



• Wilson Simoninha está armando a Ressaca de Carnaval na Casa do Baixo Augusta, dia 5, a partir das 20h30...



• ... Como evento de despedida da sede, serão adaptadas marchinhas e músicas tradicionais do bloco, que neste ano homenageou Elza Soares.



• Nesta sexta-feira, às 19h, no Amsterdam Café Bar, em São Paulo, a Rede Brasil promove o coquetel de lançamento do programa “Hóspedes do Hospício”...



• ... Estreia no dia 1º, às 20H30, com direção de Marcelo Nascimento – ex-“Pânico na Band”.



C´est fini



A Band TV e as rádios do grupo estão desde quarta-feira com uma campanha de informação sobre o coronavirus, ouvindo infectologistas e tirando as dúvidas do público. Uma necessária prestação de serviços.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!