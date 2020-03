Globo se dá bem com esvaziamento de ESPN e Fox

Rio - Vale observar que só nesses últimos tempos, Everaldo Marques, José Renato Ambrósio, Gabriela Moreira, Débora Gares e Sálvio Spínola deixaram a ESPN Brasil. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, saiu do Fox Sports. O interessante é que, em se tratando de todos, o caminho tomado foi o mesmo. Sentido único.



Aproveitando-se deste momento de instabilidade da ESPN/Fox, o Grupo Globo tratou de reforçar convenientemente o seu quadro. A ladainha vai para o seu segundo ano, ainda sem observar qualquer alteração no quadro. Data hoje, quanto ao futuro do Fox Sports, que pertence ao mesmo dono da ESPN Brasil, a Disney, só existem especulações. E também desconfianças sobre o interesse de alguns em deixar do jeito que está para ver como é que fica.

Vale ressaltar



No caso do Fox Sports, nada assusta tanto os possíveis interessados na compra quanto o valor que as operadoras pagam para a programadora. Segundo fontes do mercado não chega a cinquenta centavos de dólar por assinante. Isso não paga nem os direitos.



Calendário



Libertadores da América, terça-feira, quatro times brasileiros em campo: Inter, Grêmio, Athletico e Santos. Nenhum na TV aberta. Como só tem direito a um jogo por semana, ontem teve o Flamengo.



Mas aí



Na Globo, terça-feira, o “Big Brother Brasil” alcança enorme repercussão. E, muito além de audiência, o programa recebeu mais de 416 milhões de votos em uma noite de eliminação.



Pés no chão



Os gênios do futebol, não só daqui, mas em toda a América Latina precisam ser avisados que a nossa realidade é e por muito tempo continuará sendo a TV aberta. O futebol, mais do que nunca, é um negócio. Precisa de visibilidade. Sempre será prejudicial toda e qualquer tentativa de querer diminuir a sua importância.



Problema



A Som Livre interrompeu a venda do CD “Amor de Mãe – Volume 1”, porque havia um erro grave de identificação. Nos créditos, aparecia Maria Bethânia cantando “Onde estará o meu amor”. Porém, quem adquiriu o CD, constatou que a voz não era de Bethânia, mas de Chico César.



Solução



Procurada pela coluna, a Som Livre, por meio da sua assessoria, se manifestou sobre o caso. “A Som Livre informa que o CD está sendo atualizado com a faixa correta. O produto físico estará disponível em breve nas lojas e os consumidores que adquiriram a versão antiga poderão trocar pela atual sem custo algum”. Perfeito.



Entrevista



O quadro “EE de Casa”, atração do “Esporte Espetacular”, mostra neste domingo uma entrevista de Bárbara Coelho com o craque Nenê, atualmente no Fluminense. Acompanhado de sua esposa, Jéssica Garducci, o jogador, de 38 anos, fala sobre o momento no clube carioca, a vida no Rio de Janeiro e a longevidade na carreira.



Vale lembrar



O que mais se ouve na televisão e no rádio é que a chuva, nesses últimos dias e em várias regiões, está matando um “x” número de pessoas. Chuva não mata ninguém. O que mata é a ocupação irregular, sujeira e o descaso das autoridades.

Canal adulto



O canal SexPrivé, da Band, pega carona no Dia Internacional da Mulher e passa a exibir, a partir de sábado, às 23h, durante todo este mês, uma sessão semanal de filmes para homenagear o universo feminino. Estreia com “Devassa”, com Monica Mattos e que rendeu o Oscar Pornô nos Estados Unidos à brasileira. No dia 14, “Homem Não Entra”, seguido de “Coroa Nota 1000” e “Bobbi Starr no Rio”.



Inédito



O programa “Topa ou Não Topa”(SBT), apresentado por Patrícia Abravanel, volta com edições inéditas a partir deste sábado. Na briga com as maletas, Daiane Vieira da Silva, de 33 anos, paulistana, modelista e apaixonada por motocicletas. Sofreu inclusive vários acidentes.



Bate – Rebate



· Na noite de hoje, atendendo a um pedido do Leo Dias, Marília Mendonça será um dos destaques do “TV Fama”...



· ... É a volta da cantora após cumprir licença- maternidade...



· ... Entrará, ao vivo, num link, pela primeira vez na Rede TV!.



· Aliás, o show “Marília Mendonça – Tour Todos os Cantos”, direto Espaço das Américas, nesta sexta, terá transmissão do Multishow.



· Ainda da Rede TV!, nesta sexta, Glenda Kozlowski será a convidada do “Mariana Godoy Entrevista”.



· A produção de “Éramos Seis” se destaca pela alta qualidade...



· ... E riqueza de detalhes nos figurinos e cenários. Um trabalho que merece o melhor reconhecimento.



· Nesta quinta, o “Papo de Mãe”, apresentado por Mariana Kotscho e Roberta Manreza, às 18h45, na TV Cultura, fala sobre o desafio de manter os filhos longe dos cigarros.



· Começaram domingo as gravações da segunda temporada de “Aruanas”, série da Globoplay, e com reforços muito interessantes. Casos de Lima Duarte, Lázaro Ramos e Daniel Oliveira...



· ...Taís Araújo só entrará em ação depois de concluir a novela “Amor de Mãe”.



C´est fini



A Record, no dia de hoje, inicia o envio de profissionais para o Marrocos, onde serão realizadas gravações de “Gênesis”. Os trabalhos deverão durar pouco mais de um mês.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!