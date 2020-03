As gravações da nova temporada da série “Aruanas”, protagonizada por Taís Araújo, Leandra Leal, Débora Falabella, Camila Pitanga e Thainá Duarte, vão entrar agora na sua segunda semana em São Paulo. Desta vez, a produção vai falar sobre os problemas provocados pela poluição de uma maneira geral em uma cidade fictícia. Mas, na verdade, é um tema que hoje está presente na maior parte do mundo.



A jovem atriz Bella Piero (foto), por exemplo, será uma vítima da poluição de ar pelas micropartículas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em reportagem da revista Galileu, de 2018, mais de 90% das crianças do planeta respiram ar tão poluído que colocam sua saúde e desenvolvimento em risco.



Os trabalhos da nova temporada de “Aruanas”, com participações de Lima Duarte, Lázaro Ramos e Daniel Oliveira, serão quase que inteiramente em locações, com gravações até junho. O seu lançamento está previsto para dezembro deste ano ainda.



Criada e escrita por Estela Renner e Marcos Nisti, com a colaboração de Carolina Kotscho, “Aruanas” tem na direção Luiz Felipe Blinder. Trata-se de uma série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, em coprodução com a Maria Farinha Filmes. A primeira edição, com um alerta sobre a Amazônia, envolveu um grande investimento dessas empresas e lançamento global em mais de 150 países.



Futuro



Na Globo, já de algum tempo, circula o comentário que os produtores musicais de seus programas vão se tornar uma “figura decorativa”. Isso porque um Departamento Musical passaria a tomar conta de tudo e direcionar a demanda.



Pediu demissão



A propósito de Departamento Musical da Globo, Marcel Klemm, não é mais o gerente da área. O executivo, que antes trabalhava na Som Livre, atendeu a um convite da Warner.



Garantido



O especial “Festeja” caiu nas graças da direção da Globo e já pode ser confirmado, uma vez mais, na programação de fim de ano. A atração sempre rende bons índices de audiência.



Estrela dos palcos



A atriz Nena Inoue, com mais de 40 anos de carreira e diversos trabalhos no teatro, será uma das novas alunas da próxima temporada de “Segunda Chamada”, a partir de abril, na Globo. Ela fará Dona Carmen e, segundo o roteiro, possui uma história cheia de mistérios.



Podcast infantil



Os humoristas Lucas Salles e Rafael Cortez estão produzindo um podcast para os baixinhos. “É o primeiro no formato de ‘contando histórias’ para crianças”, informa Lucas. O nome do projeto é “Me Conta Uma Historinha” e tem a participação no elenco, em voz, do próprio Rafael Cortez, de Maíra Chasseraux, Bruno Campos, Diego Menasse, Marcelo Duque e Eliana Fonseca. Deve estrear até o fim deste mês.

Vale a pena



A TV Cultura estreia em abril “Jeannie é um Gênio”, produção da NBC, exibida originalmente de 18 de setembro de 1965 a 26 de maio de 1970. Com Barbara Eden e Larry Hagman vivendo os protagonistas, essa é uma série que sempre vale a pena ver de novo.



Em alta



Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, os personagens Cléber e Anjinha, vividos por Gabriel Santana e Caroline Dallarosa, estão entre os preferidos do público, e bombam nas redes sociais. No capítulo que vai ao ar dia 13, o rapaz vai pedir a namorada em casamento ao major Marco Rodrigo (Julio Machado).



Chegando lá



A quase dois meses do final, “Malhação” continua anotando bons índices de audiência. Igualou recorde semanal em São Paulo (20 pontos de média e 34% de participação) e no PNT (20 com 37% de share). Em tempo: faltam apenas 28 capítulos para o autor Emanuel Jacobina concluir o seu trabalho. Até aqui, já entregou 250.



Próximo da fila



Depois da programação de domingo, com as estreias de hoje, a Record volta, agora, suas atenções para a grade de sábado. Turbinar esse dia, entende a direção da emissora, também será importante para o projeto de reconquista da vice-liderança de audiência. Fala-se inclusive na possibilidade de se acabar com reprises de novelas e outros produtos.



Largado



O fato é que a Record deixou a programação de sábado um tanto abandonada. Não tem mais Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Marcos Mion... Só o jornalismo é que segura a onda na briga com o SBT.



Bate-Rebate



· “Papo em Dia” do Luciano Faccioli completou dois anos na Rede Brasil.



· Porta de entrada da Amazônia brasileira, as terras indígenas do Maranhão são uma região em conflito. Desmatamento, violência e impunidade geraram quase 50 assassinatos nos últimos 20 anos...



· ...Só nos últimos meses foram quatro mortes, entre elas, a de Paulo Paulino Guajajara, um dos Guardiões da Floresta, grupo armado que, com a ausência do Estado, se organizou para defender a terra contra madeireiros ilegais e outros invasores...



· ...Para mostrar esse cenário, há cerca de três meses o “Câmera Record” investiga o tema. A equipe, com os repórteres Romeu Piccoli, Tarcísio Badaró e Leonardo Medeiros, rodou por 3 mil quilômetros da região. A reportagem será exibida no dia 15.



· Gorete Milagres faz única apresentação de seu espetáculo “Filomena 25 anos de Peleja”, dia 28, no Teatro Gazeta, em São Paulo...



· ... O solo celebra os 25 anos de sucesso de sua famosa criação.



· Ricardo Mantoanelli, em sua chegada ao comando de “Poliana”, abriu conversas com todos os setores da novela...



· Amanhã, o “Santa Receita”, programa de Claudete Troiano na TV Aparecida, completa seis anos...



· ...Para marcar a data foram preparadas algumas novidades, que vão ao ar ao longo da semana, como trechos dos melhores momentos ao longo desses anos.



· Segurança. Esse foi o motivo que levou Karine Alves a trocar o Fox Sports pelo Grupo Globo...



· ...E quem vive o dia a dia do FS, garante, outras mudanças estão a caminho.



C’est fini



Na Band, o novo cenário do programa “Jogo Aberto”, no ar a partir de abril, trará um detalhe interessante. Na sua confecção serão reaproveitados materiais de cenários que já não são utilizados. Pensando na sustentabilidade, a Band não quer gerar desperdício, gasto desnecessário ou lixo. Renata Fan já aprovou a nova roupagem do programa. A apresentadora foi decisiva na escolha da cor do novo cenário: Acqua Tiffany.



Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!