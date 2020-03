Derrota para SBT joga pressão em novos investimentos da Record

A Record ficou muito abaixo do esperado, domingo passado, no duelo com o SBT para tentar retomar a vice-liderança de audiência e vai agora para o segundo round pressionada.



Houve um grande investimento, em especial no “Domingo Show” comandado por Sabrina Sato, mas quem comemorou mesmo foi a concorrente. Do outro lado, frustração.



Xuxa, outra aposta interessante, também ficou atrás no placar. Por tudo isso, a Record vai para o próximo duelo precisando melhorar seu desempenho. No mínimo.



O fato é que a emissora de Edir Macedo até admite perder para a TV Globo, mas não para o canal de Silvio Santos, que não tem o mesmo nível de produção. Por enquanto a ordem é fazer uma espécie de vista grossa e continuar incentivando o pessoal. Não serão realizadas mudanças do dia para noite.



No entanto, se os resultados demorarem a surgir... Pode apostar. Haverá alterações na grade de programação e os produtos de agora poderão migrar para novos dias e horários.



A Record teve um 2019 complicado na faixa de domingo e não quer repetir a triste experiência. Aliás, uma nova derrota domingo certamente vai desencadear uma série de reuniões nos dias seguintes. Resta saber quem vai segurar a onda.

Tema de abertura



Milton Nascimento regravou a música “Cais” para a abertura da novela “Nos Tempos do Imperador”, que estreia dia 30. “Cais” já apareceu na trilha de “Agua Viva”(1980).



Procura-se



O BandNews tem pressa em fechar um apresentador para o talk show que irá estrear em breve. Não se descarta uma solução caseira.



Separadas



É bem provável que na volta de Juliana Paes e Paolla Oliveira aos estúdios da Globo, elas trabalhem em diferentes produções. Mais recentemente, elas mostraram serviço em “A Força do Querer” e “A Dona do Pedaço”. Não existe o desejo de uma terceira pra tão já.



Finalizando



Está em fase de edição o filme “Tudo Bem no Natal Que Vem”, o primeiro de Leandro Hassum exclusivamente para a Netflix. O elenco reúne ainda Danielle Winits, Elisa Pinheiro, Louise Cardoso, Levi Ferreira, Arianne Botelho, Miguel Rômulo e Rodrigo Fagundes.



O próximo



A partir de maio, o escritor Paulo Cursino, responsável pelo roteiro de “Tudo Bem no Natal Que Vem”, passa a trabalhar no segundo filme de Hassum para a plataforma. No total, serão três.



Em família



Mariana Ximenes, Thierry Tremouroux e o ator mirim Thor Becker, filho de Theo Becker formam uma família em “Nos Tempos do Imperador”, a substituta de “Éramos Seis”, na Globo. Luísa, a Condessa de Barral (Ximenes), Eugênio, o Conde (Tremouroux) e Dominique (Becker), filho do casal.



Decisão difícil



“Foi provavelmente a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida”, conta Daniela Lima à coluna, sobre trocar o “Roda Viva” da Cultura pela CNN Brasil, em que formará dupla com Monalisa Perrone na apresentação do “Expresso CNN”.



“Ficaram surpresos [direção da Cultura], como todo mundo. Mas a chegada de um veículo muito pesado, num momento em que o Brasil está precisando de imprensa forte... Depois de refletir muito eu decidi dar o passo”, explica Daniela, que não esconde que estava muito feliz no “Roda”.



A colega



Sobre o fato de trabalhar com Monalisa Perrone, Daniela Lima diz que foi “um presente extra”. “Eu fiz o ‘Roda’ e só na televisão e estou trabalhando diariamente com uma mulher que voa. Ela faz TV há muitos anos e muito bem. Estou tendo a oportunidade de aprender com uma pessoa fora de série”, declara a jornalista, que também tem passagem pela Folha.

Quem?



Desse time do “BBB20”, sem incluir Babu e Manu Gavassi, quem poderia conquistar um papel nas próximas novelas da Globo. Levaria jeito para a coisa? Faz tempo que não se tem uma “revelação”.



Freio



Não se falou mais em um novo programa para Rebeca Abravanel no SBT. Talvez porque ela esteja se dando muito bem no comando do “Roda a Roda”.



Melhor evitar



O craque Neymar, segundo pessoas próximas, tem orientado colegas e amigos em relação a viagens para Europa, por causa do coronavírus. Um planejava até fazer uma gravação com ele em estádio de futebol e foi convencido a deixar para uma próxima.



Parceria



A Sony Pictures Television anunciou parceria com a Record para a exibição das novas temporadas de “The Four Brasil” e “Top Chef Brasil”. O Sony Channel irá transmitir os dois programas em segunda janela após a exibição na aberta. Já começou com a atração de Xuxa.



Teatro



O ator e diretor Allan Souza Lima, após fazer o vilão Youssef Abdallah, em "Órfão da Terra", dirige seu primeiro espetáculo: "Ao Anoitecer". A peça é baseada no texto do autor espanhol Juli Disla e protagonizada por Julianne Trevisol e Márcio Kieling. Estreia dia 3 de abril, no Teatro Gláucio Gil, no Rio.



Bate-Rebate



· Tudo certo: Julia Duailibi, Andréia Sadi, Maju Coutinho e Natuza Nery vão comandar, na GloboNews, uma versão para a TV do podcast Papo de Política, que tem mais de 1 milhão de downloads desde sua estreia...



· ... A partir do dia 9 de abril, o quarteto vai se reunir semanalmente para analisar os principais fatos que mexem com a política nacional, com informações exclusivas sobre os bastidores do poder em Brasília.



· Em recente apuração da coluna a Globo afirmou que “nenhuma viagem ou cobertura internacional necessária deixará de ser feita [por causa do avanço do coronavírus), desde que assegurada a segurança de nossos funcionários...



· ...Disse ainda: “cada viagem está sendo avaliada individualmente, assim como nas grandes empresas globais”...



· Curiosamente, chega uma nova informação que o Grupo Globo vai endurecer as regras, em função da pandemia...



· ...Colegas do jornal “O Globo” revelam que existe uma orientação especial para entrevistas pessoalmente com qualquer pessoa que venha de outros países.



· ... Plateias em programas também serão canceladas, incluindo o “BBB20”.



· Profissionais de vários pontos da América Latina e da Europa estavam se programando para visitar o Brasil e participar de um evento em São Paulo, com envolvimento da TV Cultura...



· ...Mas o coronavírus também interferiu em mais esse. Caiu...



· ...Portanto, adiado o “Seminário Arquivos Audiovisuais: Acesso, Valor e Preservação”, que aconteceria nos dias 19 e 20...



· ...O evento, organizado por TV Cultura em parceria com a Federação Internacional dos Arquivos de Televisão, FIAT/IFTA, contaria com a participação de Silvio de Abreu – número 1 da Teledramaturgia da Globo...



· ... Além do executivo da Globo, participariam José Roberto Maluf (presidente da TV Cultura), Mariela Molina (Canal 9 Argentina), Hilário Lopes (RTP Portugal), João Zillio (Sesc), Angela Zoé (Documenta Filmes), Raimundo Lima (SBT), entre outros...



· ...Os organizadores não têm a menor ideia sobre uma nova data. Tá complicado.



C’est fini



Viviane Araújo colocou a série “Mal Secreto”, já em tempo de gravações em São Paulo, como prioridade. Entende que o trabalho, no qual interpreta uma delegada, poderá significar um marco na carreira. Só depois disso ela irá pensar em casamento.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!