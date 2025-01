Publicado 25/01/2025 00:00

Uma emergência climática reuniu em assembleia extraordinária o conselho de anciãos do principado de Água Santa. Na última quarta-feira, pelo menos, sete jovens foram atacados por peixes-espadas no Litoral de Rio das Ostras, na região Litorânea do Estado, que nós, mais velhos, conhecemos ainda como Região dos Lagos. E mais, o ataque noturno, inesperado por aqueles banhistas, aconteceu na praia da Baleia.

Os especialistas correram para defender a posição da quadrilha ictíica, digo, do cardume. Segundo eles, provavelmente se aproximaram do litoral em busca de comida, e confundiram as pernas dos banhistas com o jantar. No final do ano passado, lembram, um lobo marinho veio parar na areia da praia de Ipanema para descansar.

O fato, amigos, é que o mundo está mesmo de cabeça pra baixo. E para um assunto tão complexo, o jeito foi reforçar os acepipes e gelar mais cervejas. O quintal ficou cheio, e a reunião ganhou o apoio dos vizinhos de bombordo e boreste.

– Tá tudo fora do lugar – afirmou Ibiapina.

E argumentou: – Não sei se é o aquecimento global, mas tá tudo fora do lugar.

Nelson lembrou que desde o ano passado a coisa vem piorando...

– As inundações do Sul, seca na Amazônia. E o problema se espalha pelo mundo. Esse ano já começa com incêndios florestais tomando Los Angeles. E agora, o frio extremo nos Estados Unidos.

A essa altura, até o caldinho do feijão novinho que a patroa tinha feito para o almoço entrou na roda.

– Parabéns, Josefa! Tá no ponto – elogiou Nelson.

– Aliás, o que não está no ponto é o tempo. A revolta do clima é tamanha que um frio desgraçado gelou o tempo e esvaziou a festa de posse do ex e, agora de novo, presidente americano. Quem viajou até a capital americana para acompanhar a festa do lado de fora do congresso, teve que se abrigar em bares e assistir ao evento do celular. Em reação, o sujeito em seus primeiros atos de governo tirou o país do Acordo de Paris e prometeu esquentar ainda mais o planeta perfurando novos e inúmeros poços de petróleo.

Aliás, apesar de esvaziada pelo frio, a tal cerimônia já pode ser inscrita no Livro de Recordes por abrigar o maior pib por metro quadrado do planeta. Na mesma foto, estavam os gigantes que controlam a conexão do planeta.

No discurso e nos primeiros atos de governo, o novo chefe da nação anunciou que vai tomar de volta o canal do Panamá, vai comprar ou tomar a Groelândia e já está chamando o golfo do México de meu querido golfo americano. Parece até que foi eleito para conquistar o mundo.

Mas, se existe essa possibilidade, é justo que numa democracia, o mundo também possa escolher seu mandatário. Por isso, nós anciões do principado de Água Santa, decidimos lançar nossa candidatura.

E já temos até plataforma:

_ Com tanto lixo, vento e sol, não precisa cavar nada. Energia limpa e cerveja gelada. É o que queremos!