Reunião é para reunir, com boas, más ou loucas ideias. A última foi que poderíamos comprar um novilho, e criá-lo para garantir o churrasco do futuro. Mas como? No pasto lá da Serra dos Pretos Forros. Mas, quem vai tratar?

É revezamento. Como revezamento? Sim, não é só pasto, tem que cuidar do bicho, tem veterinário, tem água, tem inúmeras coisas. Ai, meu Deus, isso vai dar uma mão de obra! Ninguém aqui quer mão de obra, ninguém aqui quer muito trabalho.

Não sei quem lembrou que poderíamos ter drones para cuidar do boizinho, tá lá no alto do pasto. Mas caramba, o custo não compensa. Nem para manter o novilho, nem para manter o drone. É melhor sair em campo e procurar preço.

Das carnes, é claro.

E voltamos para a discussão do preço alto dos bovinos.

Talvez seja melhor mesmo comprar carne de frango, peixe e boi. Afinal, o custo de vida está pela hora da morte. Antes, vamos sair em campo pesquisando o preço. Foi a determinação do Alto Conselho dos mais velhos da Água Santa.

Nossas conversas são formidáveis. O Júlio até lembrou da história mal contada do Pedro Alves Cabral que, procurando as Índias, acabou no Brasil. Que história fabulosa e complicada. E ainda pouco explicada. Terra à vista, seu Cabral!! E arrematou: - É, os índios já faziam churrasco. De peixe, é claro.

Adilsinho, então, deu a ideia. Por que, só churrasco?



- Luar, a sopa do cavalo cansado não vale, apesar do calor? Afinal, a gente não precisa ficar à beira da churrasqueira, com máscara. É só o panelão. Tudo que tem de legumes e verduras, mais os salgados, joga lá no panelão bota um grão de bico ou um feijão branco e tá feita a reunião regada à sopa.

Fred, velho malandro, criado na Suíça, mas cheio da malandragem de Água Santa, diz:

- É, mas sopa tem que se tomar de noite, não de dia. Então, de dia fica o churrasco e de noite a sopa. Pronto.

Caramba, mais despesa. Todos olharam para Adilsinho, o homem das contas. Adilsinho ficou apavorado com a ideia de mais despesa. Aí vai ter que aumentar o dízimo. É melhor ficar só no churrasco, esquece a sopa. Deixa a sopa para o inverno. Mas mantém o churrasco.



Incrível a memória do Nelson.

- Se vocês lembram do Altemar Dutra, do Jair Amorim, Evaldo Gouveia. Todos cantavam em churrascarias. E estouraram do Brasil inteiro com as músicas de dor de Cotovelo, mas cantavam em churrascaria.

- Isso, churrascaria, e churrascaria pede churrasco – comemoramos todos, em coro.

Ai, meu Deus. Lá vamos nós outra vez.

- Melhor mesmo é fazer nova pesquisa. - recomeçou Adilsinho.

- De mercado, não no google, atrás de um bom preço para o churrasco.

De carne, é claro.