O verão inclemente é democrático e garante que o sol é para todos. Mas a sombra.... E a diferença entre os arborizados e os não arborizados pode chegar, acreditem, a temperaturas cinco graus mais quentes. Pensando nisso, o conselho dos veteranos do Principado de Agua Santa, no caso, nós aqui, decidimos: vamos aderir ao plantio de árvores. Fred e eu, já temos. Julio, também. Difícil é o caso do Bira, que mora em apartamento. E olha que o maluco plantou na área de serviço um abacateiro.

Não tinha uma arvorezinha menor, amigo? Bem, acredito que, não demora, ela vai ter que mudar de endereço.

Mas voltando ao check list amigo, Adilcinho também tem árvores.

E Ibiapina, que não tem quintal, decidiu que vai plantar flores, tomates e verduras em vasos no terraço.

Da Serra, Fernando já tem árvores. Aliás, e clima ameno.

Já Nelson, pensando nos vizinhos também, vai plantar na calçada na vila onde mora. Sem atrapalhar entrada de carros! Ronaldo, no Leblon, que mora numa rua bem arborizada, mas sem um quintal pra chamar de seu, improvisou ainda mais: seus vasinhos de planta passam as manhãs sobre a parte do aparelho de ar-condicionado que fica para fora da parede, junto à janela, onde a beirada também é ocupada por outra leva de vasinhos. E justificou: tudo verde!

Já o vizinho de bombordo, com problemas de espaço, combinou com morador de boreste: vão dividir o pequeno espaço da calçada. Ali, pretendem plantar apenas uma amendoeira, planta que além de tradicionalmente carioca, faz bastante sombra depois de adulta.

O vizinho dos fundos, privilegiado, tem espaço de sobra na calçada. Prometeu plantar ali, outras duas.

O melhor de tudo é que os espaços de todos não interferem com fiação de energia.

A malandragem dos 'sem quintal' também já se preveniu: nada de árvores que dão frutos. Assim, ficam livres dos gatunos de ocasião que vêm ali roubar as frutas.

Para os que tem quintal, presenteei os amigos com semente de árvores frutíferas, como as nêsperas, frutas de conde, acerolas e pitangas. Ah, e alertei também sobre a presença futura dos passarinhos:

- Não esqueçam, amigos, de colocar vasilhas com água, para o passaredo que há de chegar.

E milho picado, também é importante, se quiserem, além da sombra aproveitar a cantoria que a natureza, feliz, devolve. Afinal, uma coisa leva à outra.

Alguém deu ideia dos vasos retangulares. Servem de piscina e bebedores para as aves. Fizemos experiências e deu certo. Então, compramos vinte deles. Com direito a desconto.

Na Cadeg, compramos espigas de milho. Uma parte das espigas serão penduradas em pontos estratégicos. A outra será triturada. É para as aves menores.

Caramba! A passarada vai ficar com vários pontinhos de lazer e de alimentação.

Um desavisado sugeriu que plantássemos um bom pé de tamarindo.

Tamarindo, não. Atrai morcegos.

Já Sapoti, talvez.

Jenipapo teve alguns votos favoráveis, mas confesso. Eu detesto o licor da fruta.

Júlio interviu... se for por aí, melhor então é plantar cana!!! Mas haja cana de açúcar pra fazer sombra no bairro!

