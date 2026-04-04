Publicado 04/04/2026 00:00

Santo abril!! Já começamos o mês em feriado. E, se a sexta-feira foi da Paixão, a quinta foi do enforcado. Na verdade, do trabalho enforcado, porque a gente adora mesmo é o feriado prolongado. E olha que esse mês teremos mais dois dias pra enforcar no mês: a véspera do feriado de Tiradentes, que cairá numa terça-feira e o dia seguinte ao feriado de São Jorge, que nesse ano será celebrado numa terça-feira: ganha um punhado de pitangas do meu quintal aquele que não irá aproveitar pra esticar a folguinha. Resumindo: teremos além dessa semana santa, mais dois feriadões nesses próximos 30 dias. Abril ficou com a cara de fevereiro.

E como também já é de praxe, na semana Santa, enquanto uma pequena parte da população busca a igreja, um outro bom bocado prefere correr para a estrada: qualquer uma delas, federais, estaduais, municipais. Ficam todas repletas de carros e cariocas fugindo para fora do Rio. E também tradicionalmente, a metade deles corre é para Região dos Lagos, porque nada melhor do que veranear no outono!!

Caramba! Nessas épocas também aumentam as ocorrências de invasões e furtos de casas. É como se a bandidagem aproveitasse a saída dos moradores para fazer uma espécie de “Airbnb” nos imóveis, com direito a levar de suvenir até aparelhos de TV.

É nessa época também que as famílias deixam pra trás seus gatos, cães e outros bichos _ nos muitos hoteizinhos que se multiplicaram nas últimas décadas. E as sogras, que quase sempre ficam de fora do passeio.

Pensei até mesmo em transformar o Principado em hotel para pets. Afinal aqui já temos a cadela Chiquinha e as gatas Catrina e Yune. Mas é arriscado, não sei se as anfitriãs receberão bem a bicharada.

Aliás, o assunto na reunião do Principado dessa quinta-feira, devidamente enforcada pelo serviço público municipal e pela rede escolar, foi a escolha de um lugar pra que os velhinhos de Água Santa também pudessem viajar. E escolhemos o além mar. Mas só um trechinho dele: vamos organizar uma viagem a Paquetá. Ilha bucólica, cheia de praias, pousadas e restaurantes que, apesar de estar no fundo da Baia de Guanabara, a 18 quilômetros da Praça XV, ainda assim fica no Centro da Cidade.

-Paquetão longe? – Ironizou Fred, o suíço que adora trocadilhos.

Longe, mesmo, amigos, será essa nova missão lunar. Assistiram ao lançamento da Artemis II da Nasa? Dessa vez, serão percorridos mais de 800 mil quilômetros pelo espaço. Eles vão dar uma volta no entorno da Lua e voltar para casa.

Essa viagem me levou a outra – no tempo!

Em 20 de junho de 1969, eu estava de plantão na redação, quando a Apolo 11 foi lançada com os três astronautas que entraram para a história como os primeiros homens a pisar na lua. E, naquela mesma madrugada, tive que aprender sobre astronautas e foguetes pra garantir que o jornal publicasse uma bela reportagem sobre aquela odisseia.

Passados 57 anos, vejo de casa o que promete ser um novo marco histórico da civilização. Será que um dia no futuro vamos passar o feriadão na lua??

Já imagino o trânsito até lá, a lua cheia de gente... E, se for como acontece aqui, vai faltar água e luz na alta temporada!

Mas falando em feriado, agora lembrei o que vim dizer: Estou entrando de férias, amigos. Pouquíssimos dias. Já, já eu volto!



