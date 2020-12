Batismo de Wilson Witzel foto Leitor de O Dia

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 01/12/2020 07:12 | Atualizado 01/12/2020 12:57

A família Witzel sempre se preocupou com a espiritualidade. Quando ocupava os palácios Guanabara e Laranjeiras, muito se comentava que a primeira-dama Helena tinha o hábito de se consultar com uma espírita antes da tomada de decisão importante. No último domingo, o governador afastado Witzel foi batizado em uma igreja evangélica na Zona Norte do Rio de Janeiro e participou do culto.