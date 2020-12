O vereador Fernando William está na UTI após ser diagnosticado com covid-19 Júlia Maia / Câmara de Vereadores do Rio

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 15/12/2020 05:00

O crescimento de vítimas com Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro expõe uma mazela que precisa ser contida com reforços muito além do que hoje aparece disponível. No último domingo, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a rede municipal possui 918 leitos para Covid-19. Deste total, 288 são de UTI. E que a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS – que inclui unidades municipais, estaduais e federais – no município é de 93%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 92%. O número de infectados muda a cada dia, mas, atualmente, nas unidades da rede municipal, há 670 pacientes internados, sendo 279 em UTI.

A rede SUS na capital tem 1.401 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 600 em UTI. Apesar do brutal dinamismo da Covid, 401 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 205 para UTI Covid. A dura realidade enfrentada pelo carioca sempre foi exposta por O Dia e, incontáveis vezes, exigimos providências das autoridades. Um elemento novo torna o quadro mais complexo: os próprios dirigentes sofrem com o colapso da rede hospitalar.

Após duas semanas de vistoria a hospitais que receberiam novos leitos para Covid, a Defensoria Pública do Rio identificou que a velocidade de criação de novos leitos está menor do que do avanço da doença.



A DOENÇA NÃO DISTINGUE CLASSE SOCIAL

No último sábado (12), o bispo Daniel Malafaia, da Assembleia de Deus Madureira, morreu por causa da doença. Ele era primo do pastor Silas e do deputado Samuel.

Entre os recentes infectados pelo coronavírus, estão o deputado Márcio Pacheco, líder do governo na Alerj, e o secretário de governo, André Lazaroni.

Além deles, o vereador Fernando William (PDT), que tem problema renal crônico, foi diagnosticado com Covid-19, e, depois de esperar na enfermaria, está internado na UTI do hospital particular Vitória, na Barra da Tijuca.

Melhor sorte teve o conselheiro do Tribunal de Contas do Município, Nestor Rocha, que está sendo assistido há dias na Casa de Saúde São José, também, particular.

Triste mesmo está sendo o sofrimento de Dona Mercedes, mãe do jornalista Ricardo Boechat, ao perder o outro filho, Carlos, de Covid-19.

Ou a perda este ano do senador Arolde de Oliveira, por causa da doença, aos 83 anos.

Os infectologistas estão certos em pedir a todos cuidados sanitários. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador afastado, Wilson Witzel, e o atual, Cláudio Castro, já testaram positivo.

Debate sobre finanças

Hoje (15) é dia dos deputados estaduais discutirem na Alerj o projeto de lei, de autoria do poder executivo, que estima a receita e fixa a despesa do estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. A previsão de receita líquida de Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 66,9 bilhões. Já a despesa, R$ 87,1 bilhões.

Honraria para poucos

Uma servidora de carreira será a subsecretária de Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente. A engenheira química Débora de Barros Augusto foi premiada como Líder Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro e selecionada para o programa Columbia Women's Leadership. Outro que se juntará ao time é Emanuel Alencar, filho do vereador Chico Alencar (PSOL), que é jornalista e mestre em engenharia ambiental e cuidará da área de Sustentabilidade e Transparência.

Twittadas do Nuno

Helicoptero divulgação

Cenas de filme foram vividas no Rio ontem. Helicóptero da PRF pousou no meio da rodovia Whashington Luiz para impedir um roubo de carga. Suspeitos foram detidos. Armas e a van usada na ação foram apreendidos sem nenhum inocente ferido. Parabéns aos agentes e à inteligência.



Ontem foi a vez de Nova York vacinar as primeiras pessoas contra a Covid-19. Uma enfermeira foi o rosto desse início de campanha, ficando evidente o reconhecimento aos profissionais da saúde por lá. Por aqui, o plano nacional de vacinação foi divulgado, mas sem prazo de início. Aguardemos com esperança.