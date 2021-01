Por Nuno Vasconcellos

Publicado 12/01/2021 00:00

Durante a ditadura militar, o Rio de Janeiro concentrou lutas que entraram para a história da democracia. A Candelária e a Cinelândia foram palcos de resistência, pressão pela decretação da anistia e a defesa do voto popular para presidência. Um dos comícios mais significativos do país foi o das Diretas-Já. Popularizou-se a imagem do Rio de Janeiro cosmopolita, que um dia foi capital federal, mas que continuava sendo a maior referência do Brasil no exterior. Criou-se a convicção de que sua sociedade se identificava com o progresso e a modernidade. A eleição de 2018 trouxe outra constatação. De onde saíram as vozes conservadoras e reacionárias que conduziram o deputado Jair Bolsonaro para o Palácio do Planalto? Afinal, o Rio é conservador ou progressista?



ESTUDO PROFUNDO



Para responder esta pergunta, está sendo montado um curso gratuito para 50 pessoas a ser ministrado este mês pelo historiador Paulo Reis através do Instituto de Estudos do Rio de Janeiro (IERJ). Para o pesquisador, o Rio conservador existe há muito tempo. "Teremos um painel para mostrar como isto se deu entre os séculos 16 e 18", diz ele. Como a cidade central do Brasil era Salvador, a elite carioca pôde se organizar ao seu jeito e, certamente, fincar o abismo que hoje existe e que, alguns chamam de Casa Grande e Senzala. "A senzala hoje está nas periferias", diz Paulo Reis, que estuda o tema há quase 20 anos.

Revoada para outro ninho

O grupo do prefeito derrotado de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), está contando que será abrigado na nova gestão de Tutuca (PSC), que conquistou a Prefeitura de Piraí. Não se fala em outra coisa na Cidade do Aço. Ainda mais agora que Gustavo Tutuca, o filho, tornou-se secretário estadual de Turismo do Governo Cláudio Castro.

Vários chapéus e 'multifunção'

Muita gente não sabe, mas o novo secretário estadual de Proteção Animal do Rio de Janeiro, Vinicius Cordeiro, tem duas outras atividades onde transita muito bem. Ele é conselheiro do America e sempre participa das atividades do clube. Além disso, é um dos especialistas em Direito Eleitoral mais requisitados pelos políticos fluminenses.