Estudo de Fátima Antunes mapeia estresse entre advogados Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 13/01/2021 05:00

Estima-se que existam no Brasil um milhão de advogados atuando na profissão. Apesar de boa parte deles não aceitarem com naturalidade, um estudo de autoria da mestre em Psicologia Social com formação em gerenciamento do estresse pelo International Stress Management Association, Fátima Antunes, concluiu que o estado de tensão a que eles são submetidos é "gravíssimo". A primeira pesquisa realizada no Brasil pela Selem, Bertozzi & Consultores Associados, como apoio da OAB-RJ, ouviu 702 entrevistados e revelou o alto nível de exaustão dos que se dedicam a defender os direitos do cliente. O trabalho reuniu os dados no livro "Estresse em Advogados", editado pela Chiado Brasil e chega agora às livrarias.



DOENTES



Fátima Antunes garante que o estresse em advogados é uma realidade mais comum do que se pensa. "Mas nem todos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação do problema ocorre somente quando a fragilidade emocional limita as atividades profissionais", destaca. O advogado Geraldo Nogueira, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, reconhece a importância de se catalogar informações sobre as angústias e pressões vividas pelo advogado no dia a dia do exercício da profissão. "Agora temos um manual que guia o profissional do direito para uma trilha segura pela qual poderá escapar ou manter-se afastado dos males que a profissão pode causar", avalia Nogueira.

Publicidade

Melhorias nas estradas

O deputado Marcus Vinícius (PTB) apresentou ao governo estadual emendas propondo recuperação de estradas vicinais, asfalto e recapeamento em 16 municípios do Rio. "A manutenção das estradas e vias, além de maior segurança aos motoristas, também ajuda a economia do interior ao tornar mais acessível o escoamento dos produtos", diz ele.

Publicidade

Recursos Humanos

Claudia de Oliveira Cabral Santos, irmã do ex-governador Sérgio Cabral, funcionária de carreira do município, está à disposição do departamento pessoal. Ela foi parar no núcleo de relotação destinado aos servidores sem função. O que se comenta na Casa é que ela vinha fazendo home office antes da pandemia, pois nunca foi vista cruzando os corredores palacianos da Cinelândia.

Publicidade

Fogo inimigo

José Carlos de Mello, ex-reitor da Universidade de Nova Iguaçu (Unig) que está na cadeia, acusado de integrar a quadrilha que assaltou os cofres do governo do estado, vem travando uma guerra, com direito até a espionagem, contra a família Raunheitti, que controla a universidade.

Publicidade

Insegurança

Em 2020, foram registrados 1.556 tiroteios no entorno de unidades de saúde na região metropolitana do Rio, segundo a plataforma Fogo Cruzado. Nesses episódios, 275 morreram e outras 294 ficaram feridas.