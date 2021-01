Encontro para apoiar candidatura de Baleia Rossi à Câmara. Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 27/01/2021 05:00

Um café da manhã no Palácio da Cidade, ontem (26), reuniu o prefeito Eduardo Paes (DEM), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) e parte dos deputados federais do Rio de Janeiro para demonstrar apoio a Baleia Rossi, também presente, que concorre à presidência da Câmara. Um dos momentos que mais chamou a atenção foi a fala de Rodrigo Maia desmentindo a versão divulgada recentemente do livro de Eduardo Cunha. Segundo o ex-presidente da Câmara que está preso, um dos capítulos da publicação que ainda será lançada fala sobre uma articulação de Rodrigo Maia e Baleia Rossi para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Maia e Sóstenes Cavalcante rebateram a acusação de Cunha.

IMPEACHMENT



Segundo uma fonte que estava no Palácio, "Sóstenes disse que foi testemunha que o impeachment nasceu na casa de Heráclito Fortes com outros 13 deputados e não tinha a presença de Maia e muito menos de Baleia Rossi, que estava no primeiro mandato de deputado federal e mal conhecia a Câmara. Rodrigo só entrou depois na história do impeachment da Dilma. Eduardo Cunha propositadamente liberou esse capítulo do livro para atingir o Baleia Rossi, queimá-lo junto à esquerda e, consequentemente, fortalecer a candidatura do Arthur Lira. Portanto, acho que o Eduardo Cunha está querendo a vitória do Arthur Lira".



Entre os presentes na reunião, estavam Jandira Feghali (PCdoB), Alessandro Molon (PSB), Benedita da Silva (PT), Áureo Ribeiro (Solidariedade), Sóstenes Cavalcante (DEM), Laura Carneiro, Marcelo Calero (Cidadania), Juninho do Pneu (DEM).

Visita cordial

Nuno Vasconcellos, Carlo Caiado e Marcos Rezende Divulgação

O presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, recebeu a visita deste colunista e do vice-presidente de O Dia, Marcos Rezende. Foram tratados assuntos que interessam aos cidadãos da cidade. A expectativa do próprio Caiado é "realizar uma gestão moderna e eficiente". O novo presidente pretende dialogar com todas as correntes políticas.

Trabalho acelerado

Tem chamado a atenção o ritmo de trabalho do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Ele tem feito visitas surpresa aos CREs, Coordenadoria Regional de Educação. Esse trabalho de escuta ativa é fundamental para entender as dificuldades de cada região da cidade. Em 15 dias úteis, já visitou 6 (faltam 5).

Resposta do Republicanos

Líder do Republicanos na Alerj, Carlos Macedo enviou nota à coluna dizendo que "não é verdade que qualquer parlamentar de nossa bancada (Republicanos) tenha entrado com qualquer tipo de instrumento judicial referente a eleição da mesa diretora da Alerj". Havia sido questionado por que, depois de ter sido preterida para um lugar da Mesa Diretora, a deputada Tia Ju lançou sua candidatura à presidência da Alerj.

Renda familiar

Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que para 44,7% dos entrevistados fluminense, a renda familiar permanecerá estável. Já os que estão pessimistas ou muito pessimistas em relação ao orçamento familiar representaram 35,2% dos entrevistados. Para 15,2%, a renda será aumentada e apenas 4,9% creem numa melhora significativa.