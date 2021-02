Rafael Aloisio Freitas é presidente da Comissão de Desenvolvimento. Renan Olaz/CMRJ

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 08/02/2021 05:00

A logística de entrega de mercadorias na cidade do Rio e a revitalização do Mercado São Sebastião são temas caros para os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, presidida pelo vereador Rafael Aloisio Freitas. A mais importante reunião deste ano teve a finalidade de promover estudos que visem o desenvolvimento econômico e tributário e a recuperação e o equilíbrio das finanças do município. O depoimento dos representantes dos setores de abastecimento chamou a atenção pelo teor das reclamações quanto ao descaso do ex-prefeito Marcelo Crivella tanto com o Mercado São Sebastião, na Penha, quanto com o distrito industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste, que foram abandonados pelo Poder Público. Rafael Aloísio Freitas prometeu levar as demandas ao presidente da Câmara, Carlo Caiado.



POLOS ABANDONADOS



Representando a Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro - ADERJ - a superintendente executiva Ana Cristina Cerqueira ficou satisfeita com a reunião. "A situação do Mercado São Sebastião, um dos melhores polos estratégicos de logística para o estado, é lamentável. Urbanização precária, ruas sujas e esburacadas, falta de iluminação, segurança, enfim total abandono”, destacou Cristina Cerqueira. Outra questão abordada pela Superintendente Executiva da ADERJ foi o período para a carga e descarga de mercadorias. "O período permitido é muito curto, causando dificuldades na logística e prejuízos na distribuição, já que muitas vezes não é possível descarregar as mercadorias nos clientes, no prazo estabelecido", disse.

Não virou jacaré

O deputado Luiz Antônio Corrêa (PL), o mais idoso da bancada fluminense, 75 anos, já recebeu a primeira dose da vacina contra o Coronavírus, em Brasília, por critério de idade. "Muitos estão temendo a vacinação, mas acredito que se vacinar é um ato de amor e que esse é o melhor instrumento para vencer a Covid-19", disse.

Inclusão feminina

Um projeto do deputado Juninho do Pneu (DEM) tem feito um pequeno milagre na Câmara Federal, unindo petistas e bolsonaristas. Trata-se do PL 5358/20, que obriga as empresas de construção civil a preencherem pelo menos 5% dos seus postos de trabalhos com profissionais do sexo feminino. "As tecnologias hoje disponíveis nos canteiros dispensam a força física como principal atributo, que assim deixa de ser critério decisivo na hora da contratação", explica Juninho do Pneu.

Pente fino da Habitação

A Secretaria Municipal de Habitação retomou o processo de recadastramento do Auxílio Habitacional Temporário (AHT), ação para que o pagamento do benefício continue sendo realizado. Caso contrário, o mesmo pode ser bloqueado. O processo está sendo feito presencialmente na sede da Guarda Municipal, respeitando todos os protocolos sanitários. Mas, antes, os beneficiários devem agendar dia e horário pelos telefones 2293-8778 e 2976-1429.