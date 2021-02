Átila Alexandre Nunes dever lutar contra a intolerância religiosa. Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 10/02/2021 05:00

O prefeito Eduardo Paes bateu o martelo: Átila Alexandre Nunes é o mais novo secretário especial de Cidadania do município do Rio de Janeiro. "Por determinação do prefeito Eduardo Paes, vamos atuar para defender o cidadão, em seus direitos individuais e coletivos. Também vamos trabalhar para promover uma cidade plural, sem preconceito, que valorize a diversidade do carioca e respeite todas as matizes religiosas", prometeu. O convite não foi uma surpresa. "Ele já havia conversado algumas vezes comigo, demonstrando sua preocupação quanto à intolerância em nossa cidade, até que no dia nacional de combate ao preconceito religioso, ele fez o convite formal".



DIVERSIDADE



Átila Alexandre Nunes, a exemplo do pai e do avô, mantém uma estreita ligação com o livre direito de cada um optar pela religião que desejar. A liberdade religiosa é uma bandeira há muito tempo hasteada, principalmente em defesa dos espíritas das religiões de matriz africana. "Nossa prioridade será a atuação em parceria com a sociedade, as demais secretarias municipais e instituições públicas. Fortalecer e ampliar os canais virtuais da Secretaria para atender o carioca será uma prioridade, seja na área de defesa do consumidor, seja do combate ao preconceito", disse Átila Alexandre Nunes.

Prioridade na vacinação

O vereador Luiz Ramos Filho vai cobrar esta semana do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o calendário de vacinação dos portadores de deficiência do Rio. "Eles têm baixa imunidade e precisam se vacinar. A maioria está reclusa há um ano. Um grande sacrifício para estas famílias", diz Ramos Filho.

Efeito colateral da pandemia

O 15º Ofício de Notas do Rio identificou um aumento de mais de 75% na realização de testamentos em 2020 em comparação com o ano anterior. Nas duas unidades do cartório, no Centro e na Barra da Tijuca, foram feitos 297 registros contra 169 contabilizados em 2019.

Energia Solar

Projeto de lei do deputado Jair Bittencourt (PP) propõe incentivar a utilização de energia solar tanto nas residências urbanas como nas rurais. "Promover ações que poderão proporcionar economia às empresas e às famílias, através da utilização de energia limpa, vai resultar em desenvolvimento sustentável, o que é bom para geração de novos empregos e alavancar a economia”, defende o deputado.

Meio Ambiente em pauta

O deputado Gustavo Schmidt (PSL) esteve com o secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha, para discutir a situação da Baía de Guanabara, das Lagoas da Barra da Tijuca e da Região Oceânica de Niterói, além da situação da Cedae.