Pesquisa mostra que o Rio de Janeiro está perdendo espaço Daniel Castelo Branco

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 11/02/2021 05:00 | Atualizado 11/02/2021 09:56

Um estudo da Macroplan - Desafios da Gestão Municipal (DGM) 2021 - aponta que o Rio de Janeiro é a pior capital do sudeste do país. O levantamento analisou a qualidade dos serviços essenciais entregues à população nas 100 maiores cidades do Brasil. As primeiras colocações da região ficaram com Vitória (1º), Belo Horizonte (2º) e São Paulo (3º).

A Segurança Pública foi a área com melhor qualificação da capital fluminense, ficando em 12ª colocação. Em Saneamento e Sustentabilidade, a cidade ocupa a 32ª posição, ganhando 8 posições em um ano. No ranking de Educação, o Rio ficou em 44ª colocação, após perder 2 posições na comparação com o ano anterior. Na Saúde, o município ocupa, atualmente, a 67ª colocação entre os analisados, tendo recuado 5 posições, em relação ao ranking do ano anterior desta área. O desafio da Cidade Maravilhosa é acelerar o ritmo dos avanços. "Outros municípios estão melhorando em um ritmo mais acelerado do que o Rio de Janeiro”, explica a economista sênior Adriana Fontes, coordenadora do DGM.



DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL



O levantamento avalia, desde 2013, a evolução dos serviços essenciais nas grandes cidades brasileiras sob a influência das prefeituras - mesmo que fornecidos por outros entes públicos ou pela iniciativa privada. Os 100 municípios analisados pela Macroplan representam metade do PIB brasileiro e concentram 39,3% da população do país.

Governo Presente

É foco dentro do Palácio Guanabara tornar permanente a iniciativa do Governo Presente, que é a transferência da sede para outras cidades, como aconteceu em janeiro, na Região Serrana do Rio. Além de ampliar a ação, que nas próximas semanas percorre todos os municípios da Baixada, Cláudio Castro determinou que equipes de diversas secretarias visitem, hoje (11), municípios da Serra para acompanhar as ações anunciadas no mês passado, quando o governador esteve com seus secretários.

Marco Regulatório das Startups

O senador Carlos Portinho (PL) terminou a análise do texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Agora, haverá uma consulta pública aberta a todos interessados hoje (11), no canal da OAB-RJ, no YouTube.

Animais sem maus tratos

Projeto de lei do deputado Max Lemos quer proibir o uso e comercialização de coleiras de choque em cães no estado do Rio de Janeiro. Parlamentares vão discutir o assunto hoje (11), na Assembleia Legislativa do Rio.