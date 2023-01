Ao todo, 1010 detentos participaram de etapa do Enem - Divulgação

Publicado 12/01/2023 11:00

O número de detentos que busca na Educação uma via para mudar de vida aumentou: dos 1906 inscritos no Enem, 1010 fizeram a prova ontem. O aumento é de 100% em relação a 2017, quando 833 se inscreveram. Custodiados com mais de 600 pontos concorrem a vagas pelo Sisu e Prouni.