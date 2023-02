A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi destaque na Mangueira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

A ministra Margareth Menezes foi destaque em um dos carros da Mangueira, mas não faltou gente da política com uniforme verde ou rosa cruzando a Avenida, como Marcelo Freixo, Bruno Dauaire e Washington Quaquá. A secretária da Mulher Joyce Trindade desfilou com as baianas.