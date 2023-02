G.R.E.S Unidos da Tijuca desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Cleber Mendes/Agencia O Dia - Cleber Mendes

Publicado 21/02/2023 09:00

A dupla Cláudio Castro e Eduardo Paes sambou afinadinha no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, no domingo. Mesmo tendo dois camarotes oficiais, o governador deu um pulinho no Setor 11 para cumprimentar o prefeito, onde encontrou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o deputado Pedro Paulo. Só não escapou de ouvir um pedido para ajudar a levar seu secretário de Saúde, Dr. Luizinho, a apoiar a candidatura à reeleição de Paes. E se, no ano passado, o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, e o assessor especial do governador Rodrigo Castro estiveram em lados opostos na contenda entre prefeitura e governo por espaço na frisa do Setor 9 , em 2023, trabalharam juntos para combater bicões na passarela. Um com o colete 001, e o outro, com o 002.