G.R.E.S Unidos da Tijuca desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Cleber Mendes/Agencia O Dia - Cleber Mendes

G.R.E.S Unidos da Tijuca desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Cleber Mendes/Agencia O DiaCleber Mendes

Publicado 21/02/2023 13:00

A disputa pelo título de folião da política é acirrada. O agora deputado federal Daniel Soranz repetiu o batidão do ano passado e percorreu a Sapucaí várias vezes com as diretorias das escolas. Já Adolfo Konder desfilou na Unidos da Tijuca e na Estácio de Sá como um dos componentes da bateria.