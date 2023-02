Diego Zeidan é vice-prefeito de Maricá - Divulgação

Diego Zeidan é vice-prefeito de Maricá Divulgação

Publicado 23/02/2023 13:00

A turma de Maricá chega à Prefeitura do Rio em março. O vice-prefeito Diego Zeidan (PT) já foi até anunciado como futuro secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário — mas precisa ser liberado pela Câmara local. A votação da autorização está marcada para segunda-feira (27).

A vinda do filho do deputado federal Washington Quaquá e da deputada estadual Rosângela Zeidan para o Rio faz parte do acordo que selou o embarque do PT no governo de Eduardo Paes (PSD). Adilson Pires e Tainá de Paula já foram empossados, respectivamente, nas secretarias de Assistência Social e de Meio Ambiente.